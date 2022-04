Napoli, De Laurentiis bacchetta in diretta: l’annuncio spiazza i tifosi

I tifosi del Napoli restano a bocca aperta per le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis sullo scudetto

Il Napoli sta vivendo il peggior momento della stagione, peggio di quando ha perso tre partite consecutive in casa contro Atalanta, Spezia ed Empoli. C’erano diverse attenuanti, soprattutto quella degli infortuni in un periodo ricchissimo di partite. La resistenza di Spalletti e dei suoi giocatori ha portato i partenopei a continuare a lottare per lo scudetto, almeno in queste ultime partite di campionato. Poi è arrivata la clamorosa debacle.

Solo un punto conquistato in tre partite, e un incredibile 3-2 al Castellani contro l’Empoli con tre gol subiti in 8′. Questo ha inevitabilmente portato delle critiche non solo a Spalletti, ma anche alla rosa, colpevole di diversi errori che hanno portato il Napoli a dire addio allo scudetto. E oggi sono arrivate le parole di Aurelio De Laurentiis, che negli ultimi giorni è stato molto vicino alla squadra.

Napoli, la frecciata di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, che andrà in onda integralmente questa sera. Sono state rese note alcune anticipazioni, tra cui una frase che ha letteralmente spiazzato tifosi e addetti ai lavori: “Voi vi siete ingolositi parlando di scudetto, io no”. Una frase netta, che in qualche modo stronca i sogni di gloria del Napoli e dei suoi tifosi, che a questo punto provano anche un po’ di delusione -palpabile dai commenti sui social- per com’è andata la stagione

Una frase che fa riflettere sul fatto che forse, nemmeno il presidente del Napoli credeva allo scudetto. Intanto, Spalletti sta preparando la sua squadra al match col Sassuolo, in programma sabato alle 15:00 al Maradona, uno stadio che quest’anno ha dato più delusioni che gioie ai partenopei.