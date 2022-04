Colpo di scena Sarri: Lazio, spunta Pioli, tifosi spiazzati

Il nome di Stefano Pioli, alla Lazio dal 2014 al 2016, è emerso nel polemico post partita successivo alla sconfitta con il Milan.

Dall’estate 2014 ad aprile 2016 Stefano Pioli ha guidato la Lazio per 91 partite, centrando al primo anno un buon 3° posto che non è stato seguito da buoni risultati nella stagione successiva. Un primo assaggio di alta classifica che è comunque servito molto per la sua carriera.

Attualmente al Milan, il tecnico originario di Parma ha trovato la definitiva consacrazione in rossonero e adesso insegue uno Scudetto tutt’altro che scontato ma ancora possibile dopo il successo all’ultimo respiro proprio contro la Lazio. Un 2-1 firmato da Sandro Tonali in pieno recupero che ha rilanciato il Diavolo per il titolo e dato vita a non poche polemiche.

Dopo la bufera social che ha investito Acerbi, “colpevole” di aver riso amaramente dopo l’errore che ha portato al gol vittoria del Milan, è stato registrato un scontro anche negli spogliatoi tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri. Occasione in cui il nome di Pioli è tornato d’attualità nell’ambiente biancoceleste.

Lazio, Sarri a Lotito: “Riprenditi Pioli”

Oggetto della discussione l’atteggiamento della Lazio nel finale di gara. Il voler giocare a tutti i costi l’ultimo pallone, sull’1-1, ha portato all’errore in disimpegno di Marusic che ha dato il via all’azione del gol firmato da Tonali. Episodio che Lotito ha rinfacciato a Sarri, come riporta il Messaggero, e che potrebbe avere conseguenze sul futuro del club.

Il numero uno biancoceleste avrebbe infatti chiesto perché, anche nel finale, la squadra non abbia spazzato il pallone. Citando proprio l’atteggiamento del Milan. La risposta di Sarri è stata dura e orgogliosa: “Questo è il mio calcio – avrebbe detto il tecnico – e se non ti sta bene puoi sempre riprenderti Pioli“.

Parole arrivate dopo le dichiarazioni a DAZN dello stesso allenatore, che non aveva voluto parlare di un rinnovo contrattuale a lungo dato per scontato ma ancora in bilico. Non è un mistero che, al di là delle dichiarazioni di facciata, l’amore tra Lotito e Sarri non sia mai davvero sbocciato. Anche a causa, ovviamente, dei risultati non soddisfacenti ottenuti dalla squadra.

La Lazio al momento occupa l’8° posto, un risultato sicuramente inferiore alle aspettative. E la sensazione è che il progetto legato al tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus (tra le altre) non sia mai davvero decollato. Poteva essere a lungo termine, magari con la cessione di un big come Milinkovic-Savic e l’arrivo di giocatori più funzionali.

Ma in un calcio dove l’immediato conta sempre moltissimo, la sensazione è che il matrimonio sia in crisi. E certo gli scontri verbali come quello andato in scena domenica sera non aiutano. I tifosi biancocelesti, spiazzati, non possono che aspettare l’evolversi della situazione. Per capire se il “progetto Sarri” si concluderà o meno dopo un solo anno.