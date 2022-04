Inter, a rischio una nuova beffa: le parole preoccupano i tifosi

Dopo quanto accaduto a Bologna una nuova ‘beffa’ rischia di colpire l’Inter: i tifosi nerazzurri e il tecnico Simone Inzaghi sono avvisati.

La sconfitta con il Bologna complica e non poco la situazione in casa Inter. I nerazzurri, fallendo l’occasione di portare a casa i tre punti dal recupero contro i felsinei, si trovano adesso secondi in classifica a parità di partita. Una situazione che rende l’Inter non padrona del proprio destino.

La beffa di Bologna, maturata a causa dell’errore del portiere Radu, porta anche la firma di Nicola Sansone. Il 30enne attaccante del Bologna, match winner ieri sera, nel post partita aveva anche scherzato sulla sua rete decisiva. “Adesso spero che Maldini e il Milan mi facciano un contratto per il prossimo anno, anche in prestito, così gioco la Champions League.” le parole di Sansone nell’immediato dopo partita.

Parole che però non sono andate giù ai tifosi dell’Inter che hanno visto in quelle dichiarazioni, pronunciate sull’onda dell’entusiasmo agonistico per una vittoria difficile da pronosticare alla vigilia, come un qualcosa di provocatorio.

Inter, senti cosa dice Deulofeu: “Per lo Scudetto tifo Milan”

Dopo le dichiarazioni di Nicola Sansone, sono però arrivate anche altre parole che non hanno fatto piacere ai tifosi dell’Inter. L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu, intervistato da DAZN dopo la brillante vittoria dei friulani contro la Fiorentina, ha parlato del prossimo match contro i nerazzurri.

“Scudetto? Tifo Milan.” ha dichiarato Deulofeu, che tra l’altro è appunto un ex calciatore del Milan. “Però ci tengo a precisare che per me non è un derby. Sono un calciatore dell’Udinese e rispetto il mio attuale club. Il Milan è il passato, anche se per lo Scudetto tifo i rossoneri. Rispetto l’Inter, ma faremo di tutto per vincere. E io cercherò di segnare.“