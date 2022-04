Colpo di teatro per la Nazionale: arriva il nuovo ct, tifosi spiazzati

Non solo la Nazionale italiana è tra le grandi deluse per l’eliminazione dai Mondiali in Qatar. E’ previsto un importante cambio in panchina.

Mancano ancora tanti mesi ai Mondiali in Qatar, uno dei più grandi eventi a livello planetario di questo 2022. C’è attesa per questo evento ed, allo stesso tempo, c’è rammarico da parte di alcune nazionali che non potranno partecipare. Una delle più grandi ‘deluse’ è senza dubbio la Nazionale italiana di Roberto Mancini: gli azzurri, campioni d’Europa nel Luglio 2021, non potranno ripetersi.

L’eliminazione contro la Macedonia del Nord pesa ancora e ci vorrà tempo per ricostruire. Un’altra delle nazionali deluse è l’Austria, nazione in grande crescita che ha vissuto momenti difficili nell’ultimo periodo. La nazionale austriaca ha chiuso dopo l’eliminazione con l’ex ct Franco Foda (di origini italiane) ed ha deciso di ripartire.

Alaba e compagni sono stati sconfitti nella semifinale Playoff contro il Galles, trascinato da un straordinario Gareth Bale. La stella del Real Madrid ha firmato il 2 a 1 che ha regalato la qualificazione alla propria Nazionale. Il Galles affronterà in finale la vincente di Scozia-Ucraina, match rinviato a giugno a causa della guerra.

La Nazionale austriaca ripartirà da Rangnick

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali l’Austria ripartirà da Ralf Rangnick. L’attuale tecnico del Manchester United sarà sostituito a fine stagione ai Red Devils con Ten Hag, nuova guida tecnica del club. Rangnick resterà al Manchester come responsabile dello sviluppo sportivo.

Come riporta il quotidiano austriaco Kurier il tecnico diventerà il nuovo ct dell’Austria entro 48 ore. Rangnick avrà un doppio ruolo visto che allenerà l’Austria, ma resterà comunque dirigente sportivo del Manchester United.