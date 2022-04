Sissoko: “Juve, obiettivo era solo andare in Champions. Dybala e Donnarumma…”

In esclusiva ai microfoni di SerieANews.com ha parlato Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus

Mohamed Sissoko ha lasciato il calcio giocato qualche anno fa e oggi è un procuratore e intermediario sportivo. L’ex centrocampista -tra le altre- di Liverpool, Juventus e PSG ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SerieANews.com. Tanti i temi toccati, dalla Roma impegnata domani in Conference League sul campo del Leicester, al PSG e a Donnarumma. Qualche parere anche sulla stagione della Juve e sul momento che sta vivendo il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ha fatto un po’ il punto della situazione.

Spunti, quelli dati da Sissoko, che permettono di analizzare al meglio le mancanze del PSG se paragonato al Real Madrid, oppure alla Juve fuori dalla zona scudetto.

Questa sera la Roma giocherà contro il Leicester. Tu che hai giocato in Premier, credi che i giallorossi possano soffrire l’atmosfera dello stadio?

“Sì, certo. Sai che quando si gioca in Inghilterra c’è una grande atmosfera. Secondo me la Roma ha qualità, poi dipenderà molto da come si adatteranno all’ambiente. Ma in Inghilterra c’è un ambente incredibile”.

Dalla Juve ti aspettavi di più quest’anno? Anche a livello di gioco.

“Non di più. Quando si inizia un nuovo ciclo, non ci si può aspettare di più. Penso che la Juventus abbia fatto ciò che doveva fare. Ha conquistato diverse vittorie, il loro obiettivo è quello di entrare in Champions League e spero che ci riesca”.

Da Dybala a Donnarumma: parla Sissoko

Andava rinnovato il contratto di Dybala?

“No, secondo me hanno preso altri giocatori come Vlahovic e Zakaria e loro vogliono avviare un nuovo progetto con questo tipo di giocatori. E il non rinnovo di Dybala è una cosa che fa parte del calcio. Ha fatto tanto per la Juventus, adesso arriva un nuovo ciclo e spero che arrivino giocatori di alto livello”.

Secondo te Zakaria ti assomiglia un po’ come giocatore?

“Sì, è un giocatore che mi assomiglia molto. Pian piano sta migliorando e con Vlahovic è il futuro della Juve”.

Il PSG sta attraversando un momento difficile: cosa manca per raggiungere il livello del Real Madrid?

“Manca qualcosa a livello di ambiente. Il Real Madrid è una squadra vincente da anni e sono abituati a vincere, mentre il Paris Saint-Germain non è una squadra forte da tanto tempo. Pian piano con gli acquisti che hanno fatto giocheranno bene. Mentalità? No, è una questione di tempo. Penso che il Paris tornerà a essere una grande d’Europa, ma serve tempo”.

Pensi che se Donnarumma non dovesse essere il titolare, dovrà andar via l’anno prossimo?

“Non lo so, la verità è che Donnarumma è arrivato al PSG e sta giocando. Ma secondo me è un anno di adattamento e penso che il prossimo anno diventerà un giocatore importante per i parigini. Poi ora ha un concorrente molto forte come Keylor Navas”.

Come definiresti la situazione che sta attraversando il Napoli?

“Ho seguito un po’ da lontano la situazione dei partenopei. Hanno lottato per lo scudetto, ma non so cos’è successo lì. Spero però che arrivi in Champions League”.