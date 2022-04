Lazio, Lotito blocca tutto e spiazza Sarri: la decisione del club

Per la Lazio è tempo di tirare le somme. La decisione di Claudio Lotito spiazza Sarri in vista dell’estate.

La Lazio ha ancora tanto da giocarsi in questo rush finale di stagione. La squadra di Maurizio Sarri è in corsa per un posto in Europa League, con la Roma a fare da diretta concorrente per centrare un obietto importante sia per i biancocelesti che per i giallorossi. Molto di quello che sarà il futuro del club capitolino dipenderà proprio dall’epilogo di questa stagione, e gli scenari sono imprevedibili.

Soprattutto perchè il lavoro fatto da Maurizio Sarri in questa stagione è stato difficile, e non sono state poche le criticità che lo stesso allenatore ha dovuto affrontare insieme alla sua squadra. Mancano poche partite alla fine e servirà mettere in campo tutto per portare a casa il massimo risultato possibile che in questo caso, come detto, è rappresentato proprio da quel quinto posto che vuol dire Europa League.

Lazio, niente rivoluzione senza Europa: Sarri trema

Claudio Lotito prepara la prossima sessione di mercato ma, come detto, molto dipenderà da come finirà questa stagione. Secondo quando riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, quella rivoluzione tecnica chiesta proprio da Sarri avverà soltanto se la Lazio riuscirà a portare a casa un piazzamento europeo, con gli introiti del caso. Europa League come obiettivo principale, Conference in seconda battuta.

Tutto bloccato, dunque, con Sarri che non è poi cosi saldo sulla panchina biancoceleste. Da qui al termine del campionato andranno fatte tantissime riflessioni, e queste comprenderanno anche il futuro del tecnico. Tutto passa dalle prossime partite e quello che sarà il posizionamento della Lazio al termine della stagione.