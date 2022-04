Tutte le probabili formazioni della 35^ giornata: si partirà con la sfida tra Cagliari-Verona, con i padroni di casa chiamata alla vittoria per cercare di allontanare la zona calda della classifica

Tutto pronto per il 35° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Cagliari-Verona, con gli uomini di Mazzarri obbligati alla vittoria per cercare di tenere vive le speranze salvezza. Massima attenzione anche al derby della Lanterna tra Sampdoria-Genoa, altro autentico spareggio salvezza.

Il Milan ospiterà la Fiorentina dopo il successo in extremis contro la Lazio. Inter condannata alla vittoria contro l’Udinese per cercare di mantenere la scia del Milan per lo scontro scudetto delle prossime giornate.

Juventus-Venezia potrebbe sancire la matematica qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League qualora Roma, Fiorentina, Atalanta e Lazio dovessero floppare nel corso della 35^ giornata. Allegri ritroverà Vlahovic dal primo minuto, ma potrebbe fare ancora a meno di Cuadrado, fermo ai box per infortunio.

Probabili formazioni 35^ giornata Serie A

Cagliari-Verona

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Lopez M, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Badelj, Sturaro; Amiri, Melegoni, Portanova; Ekuban. All. Blessin

Spezia-Lazio

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni S; Kiwior, Kovalenko; Gyasi, Agudelo, Verde; Manaj. All. Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Juventus-Venezia

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin

Empoli-Torino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Walace, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Roma-Bologna

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini Lo, Cristante, Vereout, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Di Leo

Atalanta-Salernitana

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Coulibaly L, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola