Incredibile Ancelotti, salti di gioia per lui: il motivo dietro la festa

Carlo Ancelotti e il Real Madrid festeggiano in anticipo: immensa gioia per il tecnico italiano, ecco il motivo

Carlo Ancelotti festeggia già alla 34^ giornata la vittoria del campionato spagnolo. Con la conquista del titolo all’interno de LaLiga, il tecnico italiano ha raggiunto un traguardo importantissimo. Ecco il motivo dietro la grande festa.

Carlo Ancelotti, già alla 34^ giornata de LaLiga spagnola ha portato il Real Madrid alla conquista del titolo in campionato. Con il match giocato contro l’Espanyol, i Blancos si sono aggiudicati il titolo di campioni in Spagna.

Il match è infatti terminato con un sonoro 4-0 e a segno sono andati Rodrygo (con una doppietta), Asensio e Benzema. Ancelotti, in ogni caso, non ha solamente conquistato la vittoria del maggiore campionato spagnolo, ma anche molto di più. È lui l’allenatore più vincente di tutti i tempi in Europa.

Real Madrid campione di Spagna: gioia per Ancelotti che entra nella storia. È l’unico ad aver vinto i cinque maggiori campionati europei

Con 81 punti, alla 34^ giornata de LaLiga spagnola, Carlo Ancelotti con il Real Madrid ha conquistato il titolo di campione di Spagna. Non c’è però ‘solamente’ la vittoria di un campionato per il tecnico italiano. Proprio Ancelotti, infatti, è entrato nella storia del calcio. Del calcio europeo ma al tempo stesso anche mondiale.

Il tecnico italiano, nato nel 1959 a Reggiolo, è stato l’unico a livello mondiale a vincere tutti i cinque maggiori campionati in Europa. Con la sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid, infatti, Ancelotti ha vinto anche LaLiga. Si, anche. Perché oltre a questa ha ottenuto nel corso della sua carriera la vittoria della Serie A con il Milan, della Premier League con il Chelsea, della Ligue1 con il Paris Saint-Germain e della Bundesliga con il Bayern Monaco. Ha così superato ​​Ernst Happel, José Mourinho e Giovanni Trapattoni che ne hanno vinti quattro a testa.