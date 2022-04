Inzaghi e Marotta a caccia della firma: Inter, incontro a fine stagione

L’Inter sta valutando se far firmare il calciatore. Inzaghi e Marotta sono pronti per lavorare per portare a casa la firma sul contratto.

Con lo Scudetto ancora in ballo col Milan e un campionato che si avvia alle fasi finali, l’Inter pensa anche alla prossima stagione. La certezza del posto in Champions League ottenuta con largo anticipo ha permesso a Marotta di iniziare a lavorare per il prossimo futuro.

Con Onana che si appresta ad essere il nuovo portiere nerazzurro, l’Inter continua però a lavorare per il reparto arretrato. Una delle situazioni in bilico è quella legata ad Andrea Ranocchia. Ormai da più di un decennio nella rosa nerazzurra, Ranocchia, seppur da diverso tempo fuori dal giro dei titolare, è, assieme al portiere Handanovic uno degli ultimi esponenti della ‘vecchia’ Inter.

Il suo contratto però è in scadenza quest’estate e il rinnovo non sarà automatico. Come riporta Sky Sport, l’Inter starebbe però valutando un prolungamento. Probabile quindi che le parti si daranno appuntamento a fine stagione per discutere di un’eventuale offerta.

Inter, Ranocchia potrebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra

Arrivato nel lontano 2011 con la fama di uno dei migliori prospetti in circolazione, Ranocchia non ha mai pienamente convinto all’Inter. Dopo i primi anni da titolare, arrivando anche a vestire con Mazzarri la fascia di capitano, Ranocchia è scivolato sempre più dietro nelle gerarchie, finendo anche due volte in prestito, prima alla Sampdoria e poi all’Hull City.

Nelle ultime stagioni però Ranocchia è riuscito a ritagliarsi spazio come rincalzo, trovando la sua dimensione come uomo spogliatoio in grado di subentrare quando necessario. Anche per questo è riuscito a racimolare diverse presenze prima con Spalletti, poi con Antonio Conte, con il quale ha vinto uno Scudetto, e adesso anche con Simone Inzaghi.