Juventus-Venezia, la decisione di Allegri su Vlahovic e Dybala

Juventus-Venezia potrebbe sancire la matematica qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Tutto dipenderà dai risultati di Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta.

Conti alla mano, in caso di punti totali da parte delle dirette concorrenti, ai bianconeri serviranno 4 punti in quattro partite per staccare il pass diretto per la prossima fase a gironi della massima competizione europea.

Come confermato da Allegri nei giorni scorsi, la Juventus dovrà puntare all’obiettivo passo dopo passo senza alcuna fretta o pressione. Il tecnico bianconero vorrebbe archiviare la pratica qualificazione in Champions per concentrare le sue attenzioni sulla finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Juventus-Venezia, le decisioni su Vlahovic e Dybala

Dopo l’esclusione a sorpresa nella sfida contro il Sassuolo, Allegri è pronto a riaffidare le chiavi dell’attacco a Vlahovic. L’attaccante serbo partirà titolare con Morata, Dybala e Bernardeschi alle sue spalle. Nessuna bocciatura neanche per la Joya. Dybala proverà a incidere sul match prima delle ultime tre partite di campionato che decreteranno il suo addio ai colori bianconeri. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Venezia, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin