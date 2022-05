“Era espulsione”: Juventus-Venezia nel caos, scoppia la polemica

La Juventus di Allegri sta vincendo contro il Venezia, ma ci sono tantissime polemiche per una mancata espulsione.

Da pochissimi minuti è cominciato il secondo tempo tra la Juventus e il Venezia. Il primo tempo è terminato il risultato di 1-0 a favore dei bianconeri. A sbloccare la gara è stato Bonucci al 7’, con un colpo di testa a due metri da Maenpaa. I primi minuti della gara sono stati contraddistinti dal dominio della ‘Vecchia Signora’, ma poi gli ospiti hanno preso sempre più campo.

Il Venezia, infatti, ha avuto anche un paio di occasioni per riportare il risultato in parità. Prima con il tiro di Aramu al 16’ parato da Szczesny e poi, soprattutto, con il colpo di testa di Henry al 23’, che è terminato veramente di un soffio a lato della porta difesa dall’estremo difensore polacco.

Dopo questi due spaventi, la Juventus ha cercato di avanzare il proprio baricentro senza, però, riuscire ad essere pericolosi. La gara è abbastanza equilibrata, ma verso la metà della prima frazione di gara è accaduto un episodio che poteva portare un’espulsione tra le fila bianconere.

Juventus-Venezia, polemiche per la mancata espulsione di Zakaria

Al 24’, infatti, Zakaria è stato ammonito per una brutta entrata su Ceccaroni. La decisione dell’arbitro Prontera di non espellere il centrocampista della Juventus ha scatenato tantissime polemiche sui social. In tanti, difatti, si sono lamentati su ‘Twitter’ sul mancato provvedimento ai danni dello svizzero: “Rosso su Zakaria che se gli prende in pieno la caviglia gliela porta via”.

Luca Marelli, opinionista arbitrale di ‘DAZN’, ha commentato così l’episodio tra Zakaria e Ceccaroni: “E’ molto rischioso l’intervento del giocatore della Juventus, al limite dell’on field review per un cartellino rosso. Il centrocampista è stato salvato dal fatto che il piede che impatta sull’avversario non era sollevato da terra, nonostante l’intervento sia stato molto duro. Qualunque decisione sarebbe stata confermata dal VAR, anche l’eventuale espulsione”