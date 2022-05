La Salernitana non perde più: impresa sfiorata e 1-1 con l’Atalanta

L’Atalanta soffre in casa contro una Salernitana nel pieno della forma: a Bergamo, al triplice fischio, il match termina 1-1.

La sconfitta del Cagliari, del Genoa e del Venezia erano carburanti essenziali, coi quali la Salernitana di Nicola arrivava nel motore per la gara di Bergamo. Lo sapeva bene l’Atalanta, che sin dal primo minuto di gioco si è trovata ad affrontare una squadra gagliarda e ben messa in campo.

Dopotutto, l’occasione era troppo ghiotta per non essere sfruttata. E i granata ce l’hanno messa tutta per arrivare ad una storica (e incredibile) striscia di quattro vittorie di fila in campionato.

Una striscia che, nella battaglia del Gewiss Stadium, ha provato ad alimentare Ederson. Al 27′, il brasiliano è stato fulmineo nel raccogliere la sponda al centro area di Djuric e punire la difesa orobica, disattenta e distratta per l’occasione.

L’Atalanta si lecca le ferite, la Salernitana avvisa le inseguitrici

Una rete che ha zittito l’arena di Bergamo, ammutolita anche da un’Atalanta apparsa in bambola e poco tonica per gran parte dei novanta minuti. Sì qualche buona occasione e qualche sprazzo dei soliti noti, ma sì anche il rischio di trovarsi sotto di ben due lunghezze contro una delle ultime arrivate nel campionato.

Dal canto suo, la Salernitana ha concesso davvero poco o nulla. Compatta, grintosa, come se giocasse per la propria vita, oltre che per la salvezza. La formazione granata ha messo in mostra tutte le specialità della casa, tenendo duro fino all’88’, minuto utile per Pasalic a pareggiare i conti.

Per la Salernitana, un punto che vale comunque oro e un biglietto da visita niente male: giovedì il recupero contro il Venezia, poi il rush finale contro le altre inseguitrici della zona calda. Per l’Atalanta, invece, solo il tempo e lo spazio di leccarsi le ferite. Questo risultato rischia di pesare tantissimo nella corsa all’Europa.

Classifica Serie A

Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana* 26, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno