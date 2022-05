Inter, niente rinnovo automatico: la decisione a sorpresa del club

L’Inter ha deciso. Cosi il club ha preso posizione su quella che è la situazione di uno dei giocatori a disposizione di Inzaghi.

In casa Inter si guarda al futuro e quella che sarà la squadra che dovrà essere portata al cospetto di Simone Inzaghi per giocare un anno da protagonista assoluta. Lo Scudetto è ancora in ballo, con i nerazzurri che fino alla termine della stagione proveranno a strapparlo ad un Milan ad oggi capolista e con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Al netto di questo, però, c’è già un futuro prossimo da costruire ancora con Inzaghi in panchina.

Ci sono alcune situazione interne da risolvere, come quella riguardante Ivan Perisic. I tifosi invocano il rinnovo dopo una stagione da assoluto protagonista. Dopo aver visto le firme di giocatori come Barella e Lautaro, è molto probabile che lo stesso destino tocchi anche al giocatore croato. Per un altro giocatore della scuderia nerazzurra, però, si stanno facendo dei ragionamenti diversi.

Inter, niente rinnovo automatico per Ranocchia: la situazione

Andrea Ranocchia è uno di quei giocatori con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. L’Inter sta valutando il da farsi per quanto riguarda il difensore, ma nelle ultime ore è arrivata la notizia riguardo il futuro del giocatore classe ’88. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky Sport’, il club nerazzurro non eserciterà l’opzione di rinnovo automatico per Ranocchia.

Il difensore, dunque, andrà in scadenza. Ciò non toglie – aggiunge l’esperto di mercato – che Ranocchia non possa comunque trovare un nuovo accordo con l’Inter nelle prossime settimane, e dunque firmare un nuovo contratto. Molto si deciderà da qui ai prossimi mesi, ma il destino dell’ex giocatore di Genoa, Bari e Sampdoria è in costante divenire.