“Non rinnovare”: Napoli, sta per scoppiare un nuovo caso di calciomercato

Potrebbe presto scoppiare un nuovo caso di calciomercato al Napoli: giocatore e agente invitati a non rinnovare

Il Napoli sta vivendo un periodo molto particolare della sua stagione. Ha conquistato l’accesso alla prossima Champions League, ma i suoi tifosi sono delusi dal punto in tre partite contro Fiorentina, Roma ed Empoli che significa essere fuori dalla lotta scudetto. E infatti contro il Sassuolo è arrivata la contestazione per la squadra e per il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron dei partenopei ha ribadito che l’obiettivo era arrivare in Champions. Ma sul mercato dovrà risolvere diverse grane dopo aver perso Insigne.

Si è parlato tanto della situazione Ospina, soprattutto dopo l’erroraccio di Meret a Empoli. Ma anche di Dries Mertens, che si è incontrato con il presidente De Laurentiis a casa sua per discutere del rinnovo del contratto. Una situazione rinnovi molto spigolosa che potrebbe includere anche un altro big, fondamentale per le vicende del Napoli.

Napoli, grana Koulibaly: c’è il Barcellona

Il quotidiano spagnolo AS ha spiegato l’interesse del Barcellona per Kalidou Koulibaly. Xavi è molto interessato ad acquisire il difensore centrale del Napoli, per formare una coppia da sogno con Araujo. Ma soprattutto, il club catalano avrebbe detto all’agente del senegalese, Fali Ramadani, di “non rinnovare il contratto con il Napoli“. Attualmente, l’accordo con il club partenopeo è in vigore fino al 30 giugno 2023. E questo potrebbe dunque essere il suo ultimo anno all’ombra del Vesuvio, se non dovesse rinnovare.

Anche Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023, mentre Mertens potrebbe lasciare a fine stagione a zero così come Insigne. Insomma, nel Napoli potrebbe scoppiare un nuovo caso di calciomercato che riguarda il comandate di Spalletti, Kalidou Koulibaly, che potrebbe approdare al Barcellona alla fine della stagione per 40 milioni. Il quotidiano spagnolo ha infatti reso nota questa cifra, inevitabilmente più bassa rispetto agli oltre 100 milioni che De Laurentiis rifiutò qualche anno fa dal Manchester United.