Juventus, non solo Milinkovic Savic: a centrocampo arriverà un altro big

Milinkovic Savic alla Juventus, ma non solo: i bianconeri sarebbero pronti a una totale rivoluzione in mezzo al campo. Arrivabene e Cherubini prepareranno l’affondo sul nuovo regista di esperienza e qualità

La Juventus è pronta a valutare il possibile affondo su Milinkovic Savic in vista dell’imminente sessione estiva. Il centrocampista serbo, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, sarà il primo obiettivo di Allegri per la prossima stagione. Forza fisica, qualità e fiuto del gol: i bianconeri ci proveranno fin da subito.

Il giocatore sarebbe pronto ad aprire al trasferimento a Torino, ma serviranno circa 70 milioni di euro per convincere Lotito a dire sì. Il centrocampista serbo, nelle idee di Allegri, ricoprirà il ruolo di mezz’ala destra. Un investimento che allontanerebbe definitivamente il ritorno di Pogba a Torino.

Milinkovic Savic prima scelta, poi spazio all’affondo anche su un nuovo regista. Difficilmente Locatelli sarà confermato nel ruolo di playmaker davanti alla difesa. La Juventus potrebbe valutare l’idea Jorginho dal Chelsea. I bianconeri non si spingeranno oltre un’offerta cash da 10-12 milioni di euro. Il club londinese valuta il suo giocatore circa 25-30 milioni.

Milinkovic Savic-Juventus, sarà lui il primo obiettivo: Fagioli insidia Jorginho

Milinkovic Savic primo obiettivo del mercato bianconero in vista dell’imminente sessione estiva, ma attenzione anche a Jorginho. La Juventus potrebbe puntare su due big per rifondare la linea mediana, ma non è escluso che Allegri decida di promuovere in prima squadra Fagioli, abbandonando di fatto l’ipotesi Jorginho.

Valutazioni, strategie e possibili novità già a partire dalle prossime settimane. La sensazione è che la Juventus affonderà il colpo su due centrocampisti. In chiave cessioni, invece, quasi certi gli addii di Alex Sandro, Rugani, Ramsey e Arthur. Da valutare il futuro di Morata, Kean e Rabiot.