Mercato Juventus, non solo Zaniolo: obiettivo inedito in Roma-Leicester

La Juventus lavora già alla prossima stagione e guarda con attenzione a Roma-Leicester: dopo Zaniolo, un altro obiettivo è in campo all’Olimpico.

La matematica qualificazione in Champions League è arrivata. E adesso, la Juventus è finalmente libera di potersi godere questo finale di stagione e iniziare a programmare quella che verrà.

Anche perché la squadra mercato bianconera ha parecchio lavoro da fare. Non solo sul fronte delle uscite, ma anche e soprattutto in quei reparti dove la Vecchia Signora ha storico bisogno di rinforzi.

Tra tutti, la zona centrale: in mediana, quest’anno, la formazione di Allegri è sembrata spoglia e priva di grandi elementi, nonostante gli arrivi di Locatelli e Zakaria abbiano portato un po’ di freschezza e vigore in quella zona di campo.

Juventus, occhio al mercato: dopo Zaniolo, un altro obiettivo è in campo in Roma-Leicester

Per il centrocampo della prossima stagione, la Juventus ha una short-list pronta a setacciare in vista dell’estate. Tra i vari nomi, anche quello di Tielemans del Leicester City, in campo questa sera all’Olimpico, contro la Roma del desiderio Zaniolo.

Come raccontato e rivelato da ‘Fichajes.com’, il centrocampista belga è un pallino recente del DS Cherubini, ma la concorrenza per l’ex Monaco si preannuncia spietata. Real Madrid, Arsenal e Manchester United: queste le principali formazioni pronte ad investire suon di milioni sul forte regista di Rodgers.

La Juventus, dalla sua, osserva interessata e resta alla finestra. Un’asta multimilionaria rischi di mettere fuorigioco i bianconeri, anche se l’apprezzamento e la stima verso Tielemans restano. Dopo tre stagioni con la maglia delle ‘Foxes’, il talento scuola Anderlecht potrebbe essere giunto al suo ultimo anno al Leicester: le sirene dei top club ormai suonano impazzite.