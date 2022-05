“Colpo a un passo”, i tifosi esultano: Milan, già spuntano le cifre

Inizia a prendere forma il Milan del futuro: Maldini sta per chiudere un importante colpo di mercato, esultano il tecnico Pioli e i tifosi.

Il Milan pianifica le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato. In attesa di definire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che proprio ieri è tornato a parlare di un possibile ritiro al termine della stagione, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno iniziato a riflettere sui profili da portare alla corte di Stefano Pioli al fine di rendere ancora più competitiva la squadra.

I riflettori, in particolare, sono puntati sul centrocampo che a giugno perderà Franck Kessie. Alla base, salvo sorprese, rientrerà Tommaso Pobega in prestito secco al Torino (4 gol e 3 assist in 30 apparizioni in campionato). Il tecnico Ivan Juric ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per confermarlo in maglia granata ma una nuova intesa tra le due società appare quanto mai distante.

I rossoneri, in ogni caso, non si vogliono fermare qui e di recente hanno intensificato i contatti con l’entourage di Renato Sanches il cui contratto con il Lille scade nel 2023. Il portoghese, fin qui, ha rispedito al mittente tutte le proposte riguardanti il rinnovo chiedendo espressamente di poter cambiare aria. Un’occasione che il Milan non vuole farsi sfuggire.

Milan, fumata bianca vicina per Renato Sanches

La fumata bianca, addirittura, è vicina. Maldini, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, ha messo sul piatto un accordo quadriennale con un ingaggio di 4.5 netti a stagione più vari bonus. Un’offerta apprezzata dall’ex Bayern Monaco per il quale in questi giorni si erano mossi anche la Juventus e l’Arsenal. “È ad un passo”, secondo Schira.

Ora, al Milan, non resta altro che riuscire a convincere il Lille a farlo partire. Il costo è di circa 20 milioni: una cifra alla portata delle casse del club, che proverà comunque ad ottenere uno sconto. Le interlocuzioni con i francesi, poi, sono destinate ad andare avanti visto l’interesse mostrato dall’attuale capolista della Serie A nei confronti di Sven Botman. Work in progress.