Milan, Pioli sorride a metà: la sorpresa inattesa fa esultare anche i tifosi

Il Milan è pronto ad accelerare in vista delle ultime giornate di campionato. Il club rossonero ritrova una pedina fondamentale.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per il rush finale di campionato. Il club rossonero è in lotta con i cugini dell’Inter per la vittoria finale del torneo di Serie A 2021/2022. Il tecnico del club lombardo è al lavoro per non mollare la presa e mandare all’aria quanto di buono fatto fino a questo punto. Le ultime tre partite mettono in palio un obiettivo troppo importante.

Vietato sbagliare se l’obiettivo è regalare ai tifosi una gioia che manca da troppo tempo. Servirà l’aiuto di tutti per evitare il peggio e ‘regalare’ ai cugini dell’Inter lo scudetto.

Milan-Verona, Pioli ritrova Ibrahimovic

Il club rossonero è al lavoro per arrivare nel modo migliore alla sfida contro l’Hellas Verona di Igor Tudor in programma domenica 8 maggio alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di Verona. Stefano Pioli chiede il meglio dai suoi e per questo motivo servirà affilare le armi migliori.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione in casa Milan. Le ultime novità fanno sorridere il tecnico rossonero che ritrova Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, secondo la rosea, è al lavoro e sta gestendo la sua condizione fisica per poter dare alla squadra il proprio apporto anche se in maniera part-time. Il Milan, dunque, quasi sicuramente potrà contare sul centravanti rossonero. Ibra è destinato alla panchina. Toccherà a Olivier Giroud guidare la manovra offensiva.