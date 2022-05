Genoa-Juventus, è arrivata la notizia che i tifosi aspettavano con ansia

Il Genoa di Blessin ha battuto la Juventus 2-1, ma nel post gara è arrivata una notizia in diretta televisiva.

Il Genoa ha battuto la Juventus 2-1. Il primo tempo della gara del Marassi è stato contraddistinto da pochissime occasioni, mentre nella seconda frazione di gara è successo veramente di tutto. I bianconeri, infatti, sono passati in vantaggio con la conclusione di Dybala di destro dal limite dell’area.

I genoani hanno tentato di trovare il pareggio, ma è stata la Juve a sfiorare il gol prima con il palo colpito da Dybala e poi con il tentativo di Kean respinto da Sirigu. I padroni di casa sono riusciti a pareggiare all’87’ con Gudmundsson. Il gol vittoria è stato realizzato da Criscito su calcio di rigore al 96’.

Il difensore del Genoa ha mostrato grandissimo coraggio a presentarsi sul dischetto, visto l’errore di una settimana fa contro la Sampdoria nel derby della Lanterna. Proprio Criscito è stato intervistato da ‘DAZN’ a termine della gara contro la Juventus: “Il rigore? Il calcio dà e toglie e stasera mi ha dato tanto. E’ stata un’emozione incredibile, dopo il penalty della settimana scorsa. Questo successo dimostra che noi ci siamo ancora”.

Genoa, Criscito dà una notizia sul suo futuro: “Se rimarrò a prescindere dalla categoria? Amo questa squadra”

Il calciatore ha dato anche un annuncio importante sul suo futuro: “Se resterò nel Genoa a prescindere dalla categoria? Sono qui dal 2001, il Genoa per me è la vita. Amo questa squadra. Sono felice di essere qui. Ho dimostrato di avere gli attributi? Sì, ci vogliono. Io ci ho messo sempre la faccia. L’importante è cercare di capire gli errori e di non commetterli più. Le prossime due gare saranno fondamentali”.

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Genoa è ancora vivo per la lotta salvezza ma molto dipenderà dalla gara tra Salernitana e Cagliari. Se i granata dovessero vincere lo scontro diretto dell’Arechi, infatti, la situazione dei rossoblù si farebbe ancora più delicata, anche perché alla penultima giornata giocherà contro il Napoli in trasferta.