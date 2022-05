“Da evitare”: l’avviso di Spalletti al Napoli ricordando Empoli

Nel corso del match tra Torino e Napoli non sono passate inosservate alcune indicazioni del tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Si sta disputando in questi minuti il match valido per il trentaseiesimo turno di Serie A tra Torino e Napoli. Gli azzurri, certi della qualificazione in Champions League, giocano per blindare il terzo posto mentre il club granata vuole chiudere con onore la propria stagione.

In casa azzurra è ancora ‘fresca’ l’ultima trasferta di Empoli: avanti 2 a 0 a pochi minuti dal termine il Napoli ha subito una clamorosa rimonta, crollando con il risultato di 3 a 2. Grande vittoria per la squadra di Andreazzoli che ha ottenuto 6 punti contro il club partenopeo mentre la sfida di Empoli ha chiuso definitivamente il sogno scudetto per la squadra guidata da Luciano Spalletti.

Protagonista in negativo di quell match è stato il portiere del Napoli Alex Meret. Durante la costruzione, la ‘famosa costruzione dal basso’ il calciatore ha perso clamorosamente palla, permettendo a Pinamonti di insaccare la rete del momentaneo 2 a 2. Situazione clamorosa in casa Napoli mentre per il portiere non è un momento semplice.

Napoli, Spalletti non ‘dimentica’ Empoli

Nel match odierno in porta questa volta c’è il portiere colombiano David Ospina. L’esperto calciatore sudamericano è molto abile a giocare la palla con i piedi ed è abituato a guidare la difesa mediante la costruzione dal basso. Nonostante ciò il tecnico azzurro Luciano Spalletti è apparso abbastanza preoccupato.

Durante i primi minuti di Torino-Napoli, come riportato dai colleghi di DAZN, Luciano Spalletti ha dato precise indicazioni ai suoi giocatori ed in particolare, sin da inizio gara, il tecnico ha detto al portiere ed alla difesa: “Costruzione dal basso da evitare in caso di difficoltà”. Nonostante il cambio portiere ed una gara totalmente differente, Spalletti non ha dimenticato Empoli ed anzi li avvisa con frequenza.