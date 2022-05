Verona-Milan, Pioli può già sorridere: adesso c’è la conferma

A poche ore dal match contro l’Hellas Verona arrivano buonissime notizie per il Milan, una novità che farà sorridere Pioli e i tifosi.

La vittoria dell’Inter ieri contro l’Empoli, arrivata dopo un match tribolato e grazie ad una rimonta, mette pressione al Milan. I rossoneri sono obbligati a rispondere e a portare a casa i tre punti per tornare in testa alla classifica.

Il campo di Verona si presenta però non certo facile. L’Hellas, nonostante non abbia più molto da chiedere a questa stagione, avendo da tempo raggiunto l’obiettivo salvezza, di certo non si limiterà a fare da sparring partner. Le dichiarazioni della vigilia parlano di un Verona combattivo che venderà cara la pelle.

Per questo per Pioli è fondamentale poter affrontare il match con quante più scelte possibili. In modo da riuscire da un lato a schierare la migliore formazione e dall’altro centellinare le energie in questo rush finale. Avere tante alternative e potenzialmente ricambi freschi potrebbe, in un momento del campionato come questo, fare la differenza. Per questo motivo in casa Milan è stata accolta con particolare favore la notizia del recupero di Alessandro Florenzi.

Milan, Florenzi recuperato: un alternativa in più per Pioli

Sebbene quasi certamente la maglia da titolare resterà sulle spalle di Calabria per il match di questa sera, aver recuperato Florenzi consente a Pioli di poter disporre di un ricambio di valore in corso d’opera.

L’ex Roma già nei giorni scorsi era stato dato in recupero dai collegi di Sky Sport e stamattina la sua presenza con la squadra a Casa Milan non è stata di certo una sorpresa. Florenzi partirà quindi con la squadra e sarà a disposizione di mister e compagni.