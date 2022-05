Inter, sarà addio a fine stagione: resta in Serie A, destinazione a sorpresa

In casa Inter ci sarà un sicuro addio al termine della stagione e la prossima destinazione del calciatore è del tutto inaspettata.

La Serie B ha già emesso il suo primo verdetto: Lecce e Cremonese hanno ottenuto la promozione in Serie A. Un passaggio non semplice poiché, per mantenersi in categoria, dovranno sicuramente apportare delle modifiche alla rosa a disposizione per cercare di restare competitiva. In particolar modo, la Cremonese dovrà fare i conti con i tanti giocatori in prestito, i quali potrebbero anche tornare alla base.

Partendo dalla difesa, entrambe le società sarebbero interessate ad Andrei Radu dell’Inter. Il calciatore è in uscita dai nerazzurri e i due club potrebbero negoziare un prestito per la prossima stagione.

D’altronde l’agente del calciatore, Oscar Damiani, nelle scorse settimane si è rivolto a ‘Radio Sportiva’, chiarendo che non ci sono margini per la permanenza del rumeno all’Inter, poiché chiaramente non rientra nei piani tecnici di mister Inzaghi. Il giocatore, secondo il procuratore, è rimasto molto deluso in occasione soprattutto a partire dalla gara di Coppa Italia contro la Roma, per non essere stato schierato: “Era anche venuta tutta la sua famiglia dalla Romania per vederlo e non ha capito la scelta”. Da lì qualcosa si è rotto.

Inter, via Radu: Lecce e Cremonese ci provano per il prestito

A rimarcare la possibilità che il portiere passi in una delle due squadre neopromosse è il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, tramite Twitter. Il prestito è chiaramente l’opzione più alla portata sia del Lecce che della Cremonese.

La società pugliese sarebbe in attesa di capire come si svilupperà il rapporto con Gabriel, essendo in scadenza di contratto, mentre la Cremonese attende novità dall’Atalanta. Bisognerà capire se la Dea consentirà a Marco Carnesecchi un’altra stagione in prestito, altrimenti Braida sarebbe pronto ai colloqui con l’Inter per il portiere romeno classe ’97.