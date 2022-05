“C’è un equivoco”: Serie A, il presidente spiazza i tifosi

Ancora tante polemiche sull’uso del VAR e sulle decisioni arbitrali prese nel corso di questa stagione in Serie A: parla il presidente Casini

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha riferito la sua opinione ai microfoni di ‘GR Parlamento’ in merito ad alcune criticità che sono emerse nel corso di questa stagione. Nel mirino restano alcune decisioni arbitrali. E l’uso che a volte è stato fatto del VAR.

Intervenuto perciò nel corso di ‘GR Parlamento’, il presidente Lorenzo Casini ha riferito quella che è la sua idea su alcune questioni che ancora fanno discutere molto in Serie A. Prima tra tutte la questione dell’utilizzo del VAR.

Secondo Casini, infatti, questo non dovrebbe essere utilizzato come se fosse una moviola in campo. Ma come un semplice supporto alle decisioni che poi l’arbitro è chiamato a prendere sul rettangolo verde. Il suo pensiero, quindi, appare chiaro.

Serie A, parla il presidente Casini: “C’è un e quivoco. Si dovrebbe comprendere che il VAR non è la moviola”

Ecco le parole del presidente della Serie A arrivate nel corso dell’intervento a ‘GR Parlamento’: “C’è un equivoco. Alla basa si dovrebbe comprendere che il VAR non è la moviola. Dico questo perché anche nella percezione dell’opinione pubblica è stata intesa come moviola in campo. Quando è una semplice assistenza all’arbitro. Credo che si dovrà discutere su delle migliorie. Una che trovo ragionevole è quella del challenge”

“Bisogna dare – ha proseguito Casini – la possibilità, anche solo una volta o due, alle squadre di rivedere una determinata azione. Io credo che questo sarebbe un segnale di apertura. Segnale che non dovrebbe creare troppe complicazioni in merito alla durata delle partite”.