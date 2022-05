“Ha fatto inferocire i tifosi”: caos Bologna, mossa inaspettata del club

Il Bologna ha disputato un ottimo campionato, ma ai tifosi rossoblù ha scatenato il caos per una mossa della società.

Il Bologna ha perso domenica contro il Venezia ultimo in classifica, ma l’ottimo campionato dei felsinei resta. I rossoblù, infatti, sono al tredicesimo posto e non hanno mai temuto di essere coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione in Serie B, anzi ad un certo punto della stagione si è anche pensato di poter lottare per un posto in Europa.

Queste ambizioni europee sono terminate a gennaio, ovvero quando la squadra di Mihajlovic era falcidiata di assenze dovuti sia adinfortuni che a giocatori positivi al Covid. Da sottolineare anche che prima della sconfitta contro il Venezia, il Bologna in poche settimane aveva fermato Milan, Juventus, Inter e Roma.

Arnautovic, con i suoi 14 gol realizzati, è stata sicuramente la chiave per fare quel salto in più, ma ci sono stati altri giocatori di Sinisa Mihajlovic che quest’anno si sono fatti notare con le loro prestazioni: da Svanberg, passando per Schouten ed Orsolini, ad Hickey. Nonostante una buonissima annata, ai tifosi del Bologna non è andata per niente giù una mossa della società.

Bologna, tifosi arrabbiati per la mossa della società di mandare Bigon a Londra per trattare cessioni importanti

E’ stato il ‘Corriere dello Sport’ a riportare la rabbia dei sostenitori felsinei: “La mossa del Bologna di mandare Bigon a Londra per trattare con Tottenham, Arsenal e Brentford le cessioni di Svanberg, Hickey e Schouten ha fatto inferocire i tifosi rossoblù, perché non vogliono che vengano tre calciatori (e non al massimo due) così importanti”.



A far discutere, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, è anche la scelta di Saputo, patron del Bologna, di dare il mandato delle trattative ad un direttore sportivo che è in uscita. Riccardo Bigon, infatti, dovrebbe essere sostituito da Giovanni Sartori, il quale dirà addio all’Atalanta di Gasperini.