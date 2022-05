Juve-Bremer, si complica tutto: spunta la pretendente a sorpresa

La Juventus, dopo l’addio di Chiellini, ha ricominciato a seguire Bremer. Il colpo è complicato: nella corsa si inserisce un altro top club.

La Juventus si interroga sul proprio futuro. Fino a qualche giorno fa la priorità, in sede di mercato, consisteva nel trovare il sostituto ideale di Paulo Dybala (tornato nel mirino della Roma). L’addio di Giorgio Chiellini, invece, obbligherà il club a valutare anche l’idea di potenziare il reparto difensivo e regalare a Massimiliano Allegri un top della categoria.

A luglio si aggregherà alla compagnia Federico Gatti, protagonista nel Frosinone (5 gol e 2 assist in 36 apparizioni) che ha mancato il treno dei playoff in Serie B. Un giocatore su cui la dirigenza crede molto tuttavia, per sostituire un elemento del calibro del capitano, servirà ben altro. Il preferito della dirigenza bianconera, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è Gleison Bremer la cui esperienza al Torino si sta per concludere.

Ingaggiarlo, in ogni caso, non si preannuncia facile alla luce delle tante squadre a lui interessate. L’Inter, ad esempio, lo segue da tempo ritenendolo un ottimo acquisto in caso di partenza di Stefan De Vrij mentre nelle ultime ore, stando a quanto riportato da ‘Rmc Sport’ e ‘L’Equipe’, ha iniziato a muoversi anche il Paris Saint Germain. Il rischio che si vada verso un’asta al rialzo è quindi concreto.

Juve, occhi su Bremer

Ora resta da vedere quali saranno le mosse della Juventus. Nel frattempo la stagione di Bremer si è già conclusa. Il difensore nelle ultime settimane ha giocato nonostante un forte dolore alla caviglia e così il club, non avendo particolari esigenze di classifica, ha deciso di risparmiarlo nelle prossime sfide che vedranno la formazione di Ivan Juric affrontare prima il Verona e poi la Roma (il 22).

Una scelta confermata dal tecnico granata, nel corso della conferenza stampa odierna. “Bremer non ci sarà, non giocherà queste ultime due partite. Nelle ultime tre-quattro settimane ha lavorato con il dolore, ora è giusto che si curi e si metta a posto”. Quella del 7 maggio contro il Napoli è stata la sua ultima apparizione con la maglia del Toro. Ora sta per arrivare il tempo dei saluti: Bremer si prepara a vivere un’estate da protagonista.