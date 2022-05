Calciomercato Lazio, regalo per Sarri: pronto il colpo dalla Juventus

La Lazio pianifica le prossime mosse di mercato: nel mirino del club c’è Fagioli, il cui futuro alla Juventus resta tutto da scrivere.

A prescindere dall’esito del campionato, la Lazio nella prossima sessione del mercato andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione. Il tecnico Maurizio Sarri, nel corso di un recente meeting, ha infatti chiesto alla società almeno 6 nuovi elementi maggiormente adatti al suo stile di gioco. Un restyling che passerà, salvo sorprese, attraverso la cessione di Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo ritiene agli sgoccioli la sua esperienza nella capitale e già da qualche giorno ha iniziato a guardarsi intorno, in attesa di prendere una decisione ufficiale. Su di lui ci sono la Juventus, il Manchester United (che lo ritiene il sostituto ideale di Paul Pogba) e del Paris Saint Germain. Con la partenza del centrocampista, il presidente Claudio Lotito conta di incassare almeno 60 milioni da destinare poi ai colpi in entrata.

Il reparto che avrà bisogno di ritocchi sarà soprattutto il centrocampo, alla luce pure dell’addio di Lucas Leiva al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Al tecnico biancoceleste, in particolare, piacciono Matias Vecino in uscita dall’Inter e Nicolò Fagioli che a luglio tornerà alla Juventus dopo l’ottima esperienza vissuta con la maglia della Cremonese.

Lazio, Sarri vuole Fagioli

Il suo futuro è tutto da scrivere: l’accordo che lo lega ai bianconeri scade nel 2023 e a breve le parti torneranno ad incontrarsi, al fine di fare il punto della situazione e provare a sbloccare la trattativa. Il classe 2001, dal canto suo, si è detto disponibile a restare a patto, però, di sentire la piena stima dell’ambiente. In caso contrario, andrà in scena un nuovo addio.

La Lazio, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, osserva interessata la situazione in attesa di farsi avanti ufficialmente. Smentita, intanto, la possibilità che il suo cartellino venga inserito dalla Juventus come contropartita nell’affare Milinkovic-Savic. “Lo escludo assolutamente, è una stupidaggine. Sono le solite voci di mercato messe in giro di questi tempi” le parole del suo agente Andrea D’Amico ai microfoni di ‘Juventusnews24.com’.