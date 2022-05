Calciomercato Napoli, manovre in attacco: c’è la rivelazione dell’anno

Il Napoli pianifica le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato: nuovo obiettivo in attacco, De Laurentiis prepara il colpo.

Non ha più obiettivi il Napoli, ormai certo del terzo posto dopo gli ultimi risultati negativi conseguiti dalla Juventus. Il club in questa ultima parte della stagione, oltre a salutare Lorenzo Insigne diretto al Toronto, provvederà quindi a pianificare le mosse in vista della prossima sessione del mercato. Da valutare, nello specifico, c’è la posizione di Victor Osimhen.

Il nigeriano è finito nel mirino del Manchester United e dell’Arsenal, pronti a mettere sul piatto circa 100 milioni. Una cifra monstre, che ingolosisce il presidente Aurelio De Laurentiis: l’attaccante è stato uno dei principali trascinatori della squadra (17 gol e 6 assist in 30 apparizioni complessive) ma la cifra in questione consentirebbe di mettere a posto i conti della società e regalare a Luciano Spalletti nuovi rinforzi.

Diversi i possibili sostituti di Osimhen attualmente al vaglio, compreso Gianluca Scamacca. Il Sassuolo lo ritiene tutt’altro che incedibile ma per lasciarlo partire chiede almeno 45 milioni. Da qui la decisione, come confermato dal giornalista Alfredo Pedullà, di spostare i riflettori su Marko Arnautovic del Bologna.

Napoli, fari puntati su Arnautovic

L’austriaco si trova bene nella città felsinea ma a 33 anni non direbbe di no ad un’altra avventura in un top club della Serie A. La sua stagione in maglia rossoblù è stata ottima (15 reti e un passaggio vincente in 33 gare disputate) e nelle prossime settimane incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione.

Ingaggiarlo, per il Napoli, in ogni caso non si preannuncia facile: su Arnautovic, infatti, ci sono pure la Juventus (che a breve dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro di Alvaro Morata e Moise Kean) nonché la Roma intenzionata a potenziare il reparto offensivo. Riflessioni in corso, quindi. Il Napoli si prepara a vivere un’estate intensa.