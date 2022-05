“Pura fantasia”: Atalanta, stoccata dopo la sconfitta contro il Milan

Dopo la sconfitta dell’Atalanta a San Siro da parte del Milan, arriva anche la stoccata dei piani alti: ecco cos’è stato chiarito

L’Atalanta, dopo aver subito due gol da parte del Milan, ha perso la penultima gara di questa stagione di Serie A. L’accesso all’Europa si complica e 59 punti potrebbero non bastare alla Dea per tentare il tutto per tutto. Il giorno dopo la sconfitta subita per mano dei rossoneri, inoltre, arriva la precisazione da parte dei piani alti del club.

La stagione dell’Atalanta, almeno in campionato, non è andata come in tanti si sarebbero aspettati. Molti, infatti, tra tifosi e non avrebbero scommesso in una definitiva consacrazione del club tra le big della Serie A.

Eppure disparati sono stati i momenti difficili che la squadra di Gian Piero Gasperini ha dovuto affrontare, complici anche e soprattutto gli infortuni e i forfait che sono stati registrati nel corso dell’annata calcistica. Il giorno dopo la sconfitta subita contro il Milan, inoltre, Stephen Pagliuca, azionista americano del club, ha voluto fare una precisazione.

Atalanta, Pagliuca ci tiene a precisare: “Fusione con altre società? Pura fantasia”

Stephen Pagliuca, proprietario del 55% delle quote dell’Atalanta, ha voluto rilasciare alcuni chiarimenti sulla situazione vissuta dal club ai microfoni de ‘L’Eco di Bergamo’. Il giorno dopo il match contro il Milan, l’azionista americano ha affermato: “Non commento mai le indiscrezioni riguardanti i nostri investimenti, ma a proposito dell’Atalanta ritengo necessario fare due chiarimenti. Per prima cosa, il finanziamento (che sottoscritto da noi come soci per mera efficienza finanziaria) non grava sull’Atalanta. Ma ricade direttamente ed esclusivamente su di noi”.

“Seconda cosa – ha poi aggiunto come stoccata Pagliuca – l’ipotesi di una fusione tra Atalanta e società collegate, per poter spostare sui bilanci del club eventuali debiti, è pura fantasia. Non è da valutare e neppure considerare nella maniera più assoluta. La famiglia Percassi ci ha scelti come partner di lungo periodo. Noi siamo qui con l’obiettivo e l’idea di restare, aiutare e rafforzare l’Atalanta”.