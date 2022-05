“Siamo delusi”: Torino dice addio al big, arriva l’ufficialità

Doccia fredda per i tifosi del Torino: arriva l’annuncio dell’addio inevitabile con il big. Le parole del direttore sportivo Vagnati certificano tutto.

Una stagione piena di alti e di bassi, ma nel segno della rinascita. Dopo diverse annate difficili, il Torino è ripartito dalla grinta e dalla sagacia di Ivan Juric, con un campionato tutto sommato positivo per i tifosi e l’ambiente granata.

Una stagione, però, dove il Toro potrebbe aver dato l’ultimo saluto ad alcuni dei suoi capisaldi. Il capitano Belotti è in scadenza contrattuale al prossimo 30 giugno e la sua permanenza all’ombra della mole appare sempre più lontana.

Permanenza all’ombra della mole che certamente non sarà prolungata, invece, per Josip Brekalo: l’esterno croato è in prestito dal Wolfsburg, ma non verrà (quasi) certamente riscattato.

Il Torino dice addio a Brekalo, c’è l’annuncio del DS Vagnati: “Siamo delusi”

A certificare l’addio di Brekalo è il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati: “Avevamo un’opzione di riscatto per il calciatore, ma abbiamo dovuta declinarla – spiega ai microfoni del sito ufficiale del Torino – Abbiamo avuto diversi incontri con il calciatore e il suo entourage, ci ha comunicato che il suo desiderio era quello di ripartire altrove”.

Un boccone amaro per il Toro e il suo DS, che in Brekalo avevano visto quest’anno un elemento di grande valore per l’undici di Juric: “Siamo delusi, ha avuto una stagione importante. Domenica ha anche fatto una grande giocata contro il Verona. Il presidente Cairo era disposto a fare un grosso investimento su di lui”.

Di qui, Vagnati conclude: “Detto questo, rispettiamo la sua volontà. Al Torino vogliamo persone col fuoco dentro. Persone che credono davvero in questo progetto. Meglio continuare con chi mette il Torino in cima alle proprie priorità”.