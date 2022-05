Napoli, salti di gioia per Spalletti: possono esultare anche i tifosi

Il Napoli ha raggiunto l’obiettivo della Champions League, ma Luciano Spalletti può anche gioire per una notizia di mercato.

E’ stata una stagione un po’ strana per il Napoli di Luciano Spalletti, perché ha disputato un campionato di vertice ma c’è anche un po’ di amarezza per non aver sfruttato al meglio l’occasione di potersi giocare la vittoria dello scudetto con il Milan e con l’Inter fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato.

Spalletti, conscio di questa delusione che serpeggia tra i tifosi azzurri, ha più volte ribadito nelle ultime settimane l’importanza di aver raggiunto l’obiettivo stagionale di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il Napoli, intanto, concluderà la sua stagione domenica, ore 12.30, contro lo Spezia di Thiago Motta, anche se tutti ormai stanno pensando al prossimo anno.

Nel Napoli tira aria di profonda rinnovazione, considerando l’addio di Lorenzo Insigne e di qualche altro calciatore. In questa incertezza tra le fila partenopee, Aurelio De Laurentiis ha dato un forte segnale di stabilità nel corso della conferenza stampa tenuta oggi per presentare il ritiro di luglio in Trentino della squadra di Luciano Spalletti.

Napoli, De Laurentiis fa felice Spalletti ed i tifosi: “Anguissa rimarrà”

Il patron partenopeo, infatti, ha ufficializzato la permanenza di un calciatore fondamentale per il tecnico toscano: “Chi ci sarà in ritiro tra i giocatori del Napoli di quest’anno? Anguissa sicuramente rimane”. Il calciatore camerunense, quindi, verrà riscattato dal Fulham per circa 15 milioni di euro.

De Laurentiis ha parlato anche dell’obiettivo di mercato Mathias Olivera del Getafe e di Dries Mertens: “Olivera? Ne stiamo seguendo tanti. Su Mertens posso dire che ci incontreremo una volta terminato il campionato. Mi sembra inopportuno dare speranze, delusioni e pressioni mentre si sta giocando ancora. Mi devo incontrare con Spalletti per gettare le basi del prossimo mercato”.