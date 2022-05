Fiorentina-Juventus, l’annuncio su Vlahovic fa godere Commisso

La Juventus si prepara al super-match contro la Fiorentina. Arriva l’annuncio su Dusan Vlahovic che fa godere Commisso e i viola.

Il campionato della Juventus è ormai concluso, con la matematica certezza del quarto posto raggiunta da tempo. Adesso, l’ultima di campionato contro la Fiorentina al Franchi, per un match che si preannuncia tutt’altro che come un’amichevole.

Anche perché la formazione di Italiano è in piena corsa per l’Europa. E dopo la brutta sconfitta di Genova con la Sampdoria, vorrà chiudere in bellezza la propria stagione con una vittoria che significherebbe tanto.

Non solo per rivalità e obiettivi di piazzamento, ma anche e soprattutto per dare un ultimo dispiacere all’ex Dusan Vlahovic. L’uomo che, inevitabilmente, sarà al centro delle attenzioni e dei fischi del Franchi.

Fiorentina-Juventus, l’annuncio su Vlahovic è una goduria per Commisso e i tifosi

Lo stesso attaccante serbo è finito nel mirino della critica, in questa seconda parte di stagione. Da quando è approdato alla Juventus, il feeling con la porta ha vissuto qualche periodo di magra, anche se il suo potenziale non è mai stato messo in discussione. Piuttosto, il suo rapporto (tattico) con Allegri sembra che fatichi a decollare.

“Sono convinto che Vlahovic stia rimpiangendo di essersene andato via dalla Fiorentina“, provoca a ‘FirenzeViola.it’ l’ex viola Daniele Amerini. Il quale specifica: “Rimpiange da un punto di vista tecnico, sia chiaro. Economicamente ha compiuto dei passi in avanti, ma quel Vlahovic spensierato che si è visto a Firenze ormai non c’è più. E penso, che per questo, possa avere qualche rimpianto”.

Parole che suonano come uno smacco per i tifosi della Juventus, ma come una vera e propria goduria per quelli della Fiorentina e lo stesso patron Commisso. In particolare, dopo il controverso e travagliato addio del serbo alla Viola.