Atalanta, salti di gioia per Gasperini: colpo di scena, c’è un’arma in più

Nel finale di stagione giunge una bella notizia per l’Atalanta di Gasperini in occasione della partita contro l’Empoli, l’ultima dell’anno di Serie A.

Probabilmente l’occasione è arrivata per tributargli l’addio che, nonostante tutto, merita. Gian Piero Gasperini ha inserito Josip Ilicic nella lista dei calciatori convocati per il match contro l’Empoli, che chiuderà la stagione sportiva. Di fronte al pubblico di casa lo sloveno avrà l’opportunità di prendersi l’applauso e l’affetto dei tifosi della Dea, che l’hanno accompagnato nonostante le sue enormi difficoltà emotive degli ultimi mesi.

All’Atalanta Ilicic ha trascorso ben cinque stagioni, distinguendosi per essere uno dei calciatori con maggiore talento e funzionalità, ma le ultime due annate sono state a intermittenza a causa di situazioni extra-calcistiche, che hanno portato il 34enne ad allontanarsi dalla sua passione.

Dallo scorso gennaio mister Gasperini aveva smesso di contare sull’apporto dello sloveno e quindi sono trascorsi ben quattro mesi dalla sua ultima volta in campo.

Atalanta-Empoli, Gasperini convoca Ilicic: la gara dell’addio

La scelta di inserire Ilicic nella lista dei convocati è stata una sorpresa, chiaramente molto piacevole. Senza Toloi, Pezzella, Muriel e Malinovskyi, potrebbe darsi che il tecnico si affidi all’estro e al genio del calciatore per cercare un’ultima vittoria stagionale. Cosa accadrà in seguito è difficile da comprendere, anche perché Umberto Marino, dirigente orobico, qualche tempo fa ha confermato il grande legame con Josip Ilicic, dichiarando a ‘L’Eco di Bergamo’: “Sarà la volontà del calciatore a dettare i tempi. Noi non possiamo che aspettarlo, all’Atalanta ha trovato una seconda famiglia”.

Nel frattempo, la lista dei convocati per il match di domani alle 20:45:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Maehle, Palomino, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Cittadini, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Boga, Mihaila, Ilicic, Zapata, Cisse.