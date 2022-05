Fiorentina-Juve, la strana scelta di Allegri per la sfida del Franchi

Fiorentina-Juve chiuderà ufficialmente la stagione dei bianconeri dopo la qualificazione alla prossima Champions League e la mancata vittoria della Coppa Italia nella finale contro l’Inter. Occhio alla doppia sorpresa di Allegri per il match del Franchi

Tutto pronto per l’ultima partita di campionato della Juventus prima del rompete le righe in vista della prossima stagione. Allegri potrebbe affidarsi a una formazione decisamente differenza rispetto all’undici titolare.

Non ci saranno Dybala e Vlahovic. Allegri farà a meno dei due attaccanti in vista della sfida del Franchi. Una strana decisione che trova un senso nella spiegazione dettagliata. Dybala avrebbe chiesto di non scendere in campo contro la Fiorentina dopo l’ultimo saluto alla Stadium della scorsa settimane.

Per quel che riguarda Vlahovic, invece, l’attaccante serbo è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe la 1^ giornata della prossima stagione. Le ammonizioni, ovviamente, si azzereranno con la fine della stagione in corso. Allegri, quindi, potrebbe affidarsi alla coppia Morata-Kean.

Fiorentina-Juve, le probabili formazioni: Miretti titolare

Allegri potrebbe confermare il 4-4-2 con Bernardeschi e Akè sugli esterni e Kean-Morata in attacco. Per quel che riguarda la linea dei centrocampisti, invece, Miretti dovrebbe trovare spazio dal primo minuto al fianco di Locatelli. Possibile panchina per Rabiot. Non ci saranno Arthur e Zakaria. Il centrocampista brasiliano lascerà la Juventus a fine stagione. Di seguito le probabili formazioni del match del Franchi:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Akè, Miretti, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Kean. All. Allegri