Kean e Morata, ora cambiano i piani estivi della Juventus

Il futuro di Kean e Morata potrebbe cambiare radicalmente in vista della prossima estate. La Juventus sarebbe pronta a stravolgere le proprie strategie di mercato in occasione della sessione estiva

La Juventus del futuro potrebbe fare affidamento ancora su Kean e Morata. Questa la possibile strategia in bianconera in occasione della prossima estate, anche se non è escluso che la dirigenza juventina possa valutate concretamente la possibilità di rinunciare a Kean.

I 35-40 milioni di euro del riscatto dell’ex PSG, di fatto, potrebbero essere risparmiati per potenziare il centrocampo. I bianconeri, come riportato nelle ultime settimane, tenteranno l’assalto a Pogba con l’idea di convincerlo a risposare i colori della Juventus.

Discorso diverso per Morata. Dopo un addio praticamente certo lo scorso gennaio, la Juve sarebbe pronta a rivalutare la conferma dell’attaccante spagnolo dopo il suo recente cambio ruolo. I bianconeri chiederanno uno sconto all’Atletico Madrid e per circa 18-20 milioni non è escluso che la Juve riscatti lo spagnolo definitivamente.

Kean e Morata, dall’addio alla conferma: cosa cambia per Dybala

Kean e Morata, quindi, potrebbero restata alla Juventus anche in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalle strategie di mercato dei bianconeri e dal possibile sconto che l‘Atletico Madrid potrebbe mettere in atto per Morata.

Morata verso la conferma, Dybala verso l’addio? Situazione improvvisamente ribaltata. La Joya, qualora non dovesse accettare l’offerta da circa 8 milioni di euro del nuovo contratto, sarebbe pronta a salutare la Juventus già in vista del prossimo giugno. Su Dybala resta forte l’interesse del Tottenham e dell’Inter. Sono attese novità già nel corso dei prossimi mesi.