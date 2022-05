Juventus, il danno oltre la beffa: la sentenza gela Agnelli

La stagione si avvia alla sua conclusione, e con le prime sentenze la Juventus incassa indirettamente sfottò e un duro colpo economico.

Il calcio è un mondo ovviamente interconnesso, dove il risultato sul campo ha un grande valore ma può comunque essere influenzato anche da quanto accade molto lontano. È quello che succederà del resto nell’ultimo turno di campionato, in cui oltre a sconfiggere la Sampdoria l’Inter dovrà sperare anche che il Sassuolo batta il Milan. Un “duello a distanza” che vale lo Scudetto e circa 10 milioni di euro.

È anche quello che è accaduto, in modo decisamente più arzigogolato, alla Juventus mercoledì sera al termine della finale di Europa League. L’Eintracht Francoforte ha sconfitto i Rangers Glasgow ai calci di rigore, con l’errore decisivo per gli scozzesi di Aaron Ramsey, arrivato a gennaio in prestito proprio dai bianconeri.

Il gallese, che non ha lasciato certo ottimi ricordi a Torino, era entrato appositamente per tirare dagli undici metri. La respinta di Trapp ha però consegnato la coppa all’Eintracht Francoforte e dato vita a una serie di reazioni a catena che hanno colpito la Juventus . Con sfottò e conseguenze anche economiche che hanno gelato il club bianconero.

La Juventus incassa gli sfottò e dovrà riprendersi Ramsey

Alle tante prese in giro arrivate sui social la Vecchia Signora ha dovuto aggiungere quella di Tony Damascelli, autorevole firma di Tuttosport che sulle colonne del quotidiano ha sottolineato che “ci voleva uno juventino per perdere una finale”. Lasciando intendere poi che gli sfottò sono una naturale conseguenza per un calciatore che è stato troppo esaltato. E che mai a Torino ha dato l’impressione di meritare il lauto stipendio percepito.

A proposito di quest’ultimo, invece, arriva anche una considerazione di carattere economico. Con la conquista dell’Europa League i Rangers si sarebbero qualificati d’ufficio per la prossima Champions League, traguardo che avrebbe fatto scattare il riscatto automatico di Ramsey.

Così non sarà, e il gallese in estate ritornerà a Torino con il suo pesante ingaggio. Una presenza scomoda in un reparto, il centrocampo, che andrà rinnovato oltre che con alcuni acquisti – è tornato d’attualità il nome di Jorginho – anche liberandosi di nomi e stipendi ingombranti come quelli dell’ex Arsenal. Il danno oltre la beffa, insomma: è proprio il caso di dirlo.