Roma, Mourinho spiazza tutti: decisione a sorpresa dopo il Torino

Josè Mourinho esulta solo negli spogliatoi. Il tecnico della Roma ha preso una decisione a sorpresa dopo la vittoria contro il Torino di Juric.

La Roma di Josè Mourinho espugna lo stadio Olimpico Grande Torino grazie ad una doppietta di Tammy Abraham ed un calcio di rigore messo a segno da Pellegrini. Il rotondo 3-0 fuori casa consente ai giallorossi di qualificarsi alla prossima fase a gironi di Europa League.

Un successo che fa gioire Josè Mourinho che resta concentrato ora sulla finale di UEFA Conference League contro il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 21.00 a Tirana.

Roma, Mourinho non parla dopo il successo col Torino

Nonostante la rotonda vittoria che fa esultare i tifosi capitolini, l’allenatore della Roma Josè Mourinho ha preso una decisione chiara dopo la gara contro Ivan Juric. Nessuna intervista post gara a ‘DAZN’ dove è, invece, intervenuto l’allenatore del Torino uscendo allo scoperto a proposito dell’offerta dei granata per il rinnovo contrattuale di Andrea Belotti.

Ha scelto di non parlare il tecnico portoghese. Il motivo è chiaro: preservare la concentrazione in vista della finale di Conference League. Nessuna intervista e nessuna dichiarazione. Lo Special One incontrerà la stampa direttamente in occasione del media day in programma per la finale del torneo europeo. L’appuntamento della prossima settimana può regalare ai tifosi ed al club un trofeo che manca da diversi anni: l’occasione è ghiotta.