Vieira non si trattiene: rissa in campo dopo il match di Premier League

Al termine di un match rocambolesco Patrick Vieira, tecnico del Crystal Palace, ha compiuto un gesto per cui adesso rischia la squalifica.

La tensione nel calcio può fare brutti scherzi, soprattutto al termine di una partita dalle mille emozioni. Si tratta di una cosa che tutti gli appassionati conoscono e che comunque di tanto in tanto ci viene ribadita da episodi che ci ricordano come i protagonisti sul rettangolo verde, prima di tutto, siano esseri umani come noi.

È successo anche ieri in Premier League, il campionato più ricco – non a caso insidia i nostri migliori talenti -al mondo: l’Everton, tra le più antiche compagini al mondo, si giocava la salvezza in casa contro il Crystal Palace. Servivano i tre punti contro una squadra ormai senza obiettivi, ma qualcosa è andato storto. E alla fine del primo tempo i Toffees si trovavano sotto addirittura 0-2 per i gol segnati da Mateta e Jordan Ayew su due autentiche dormite difensive.

Nell’intervallo però Steven Gerrard deve aver scosso i suoi, che nella ripresa hanno dato vita a una spettacolare rimonta chiudendo sul 3-2 con Dominic Calvert-Lewin, eroe della vittoria dopo le reti di Keane e Richarlison. Una salvezza stentata, quasi incredibile, che ha portato il pubblico del Goodison Park a esplodere di gioia e invadere il terreno di gioco. Dove poi è avvenuto un episodio censurabile con protagonista il tecnico degli ospiti Patrick Vieira.

Vieira perde la calma con un tifoso: squalifica in arrivo?

Il francese, alla guida del Crystal Palace dalla scorsa estate e da giocatore capace di indossare le maglie di Arsenal, Juventus, Inter e Manchester City oltre che di collezionare più di 100 presenze con la Francia, in carriera deve averne viste di tutti i colori. Ma ha perso comunque la testa quando è stato preso di mira da un tifoso dell’Everton.

Dopo aver cercato di ignorare le provocazioni, Vieira si è girato verso il fan affrontandolo a muso duro. Uno strattone, un calcio e il tifoso è cascato a terra mentre le persone intorno sono immediatamente intervenute per evitare che la rissa degenerasse. Una scena che è stata ovviamente ripresa e vista in tutto il mondo nel giro di pochi minuti.

Osservando le riprese la commissione deciderà prossimamente se squalificare o meno il manager del Crystal Palace. Colpevole di reazione eccessiva, pur se in un contesto comprensibilmente complicato e non comune. Succede anche questo in Premier League: certamente il campionato più ricco al mondo ma ancora, nel bene e nel male, straordinariamente umano.