Real Madrid, la notizia gela Ancelotti: annuncio in serata, svolta a sorpresa

Ancelotti ha fatto rinascere il Real Madrid, ma i suoi piani per il futuro potrebbero essere complicati da un annuncio a sorpresa.

Quando è stato richiamato sulla panchina del Real Madrid, la scorsa estate e a 6 anni di distanza dalla prima fortunata esperienza alla guida delle merengues, Carlo Ancelotti aveva davanti a se il non facile compito di far rinascere un club in grande difficoltà.

L’obiettivo è stato decisamente raggiunto. Il tecnico emiliano ha rivitalizzato una squadra che sembrava essersi persa, l’ha trascinata a vincere la Liga e si prepara a giocarsi la quinta finale di Champions League in carriera (record) dopo aver eliminato in rimonta due corazzate come PSG e Manchester City.

E se il presente sorride alle merengues, il futuro sembrava andare addirittura oltre. Soprattutto dopo le voci di mercato che nelle scorse settimane avevano dato praticamente per certo l’arrivo a Madrid di Kylian Mbappé. Uno dei più forti calciatori al mondo sarebbe arrivato al Real a parametro zero a giugno, abbandonando il PSG che lo aveva lanciato nel grande calcio. E naturalmente promettendo un grandissimo futuro ai tifosi spagnoli.

Quello che prometteva di essere il trasferimento più importante del prossimo calciomercato, però, potrebbe restare soltanto un’ipotesi. Perché nonostante l’accordo sulla parola raggiunto tra Mbappé e il Real Madrid, Sky Sport ha rivelato che l’annuncio di un clamoroso ribaltone potrebbe arrivare già in serata.

Real Madrid beffato, Mbappé potrebbe restare al PSG

In un mercato estivo che potrebbe vedere trasferimenti come Perisic alla Juventus e Dybala all’Inter, chiaro che un colpo come quello di Mbappé al Real avrebbe oscurato tutto il resto. Ma dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia il campione transalpino avrebbe deciso di rinnovare con il PSG.

Alla base della scelta non ci sarebbero soltanto questioni economiche, anche se da questo punto di vista il club parigino ha effettuato un’ultima importante controproposta. Mbappé sarebbe stato convinto a cambiare idea dall’intervento di persone molto vicine a lui e alla sua famiglia. Che lo avrebbero spinto a continuare con il club di cui ormai è la stella assoluta nonostante compagni come Neymar e Messi.

Nei giorni scorsi il campione aveva detto che l’annuncio sul suo futuro sarebbe arrivato prima del ritiro con la Francia fissato per sabato 28 maggio. C’è la sensazione quindi che arriverà nella prossima settimana, probabilmente già stasera, dopo l’ultima di campionato con il Metz. Cresce l’attesa, dunque: il più grande affare del prossimo calciomercato, ironia della sorte, potrebbe essere un trasferimento mancato.