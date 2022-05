Juventus, Allegri senza freni sul mercato: l’annuncio sorprende i tifosi

Dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, Allegri ha dato un annuncio sul mercato che ha sorpreso i tifosi.

La Juventus ha chiuso il campionato con la sconfitta di questa sera al Franchi per 2-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola hanno vinto grazie alle reti di Duncan e Gonzalez (questo su rigore). I gigliati hanno meritato il successo, visto che la ‘Vecchia Signora’ ha tirato solo una volta in porta nell’arco dei novanta minuti.

Una volta raggiunta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Juventus si è letteralmente fermata. A confermare tutto ciò è lo stesso Massimiliano Allegri ai microfoni di ‘DAZN’ nel post gara: “Abbiamo sbagliato diverse situazione negli ultimi 30 metri, ma abbiamo trascorso una settimana un po’ particolare”.

Il tecnico toscano ha poi continuato il suo intervento: “Vlahovic si trova meglio in attacco a tre o a due? E’ più da tre, ma deve imparare anche a giocare a due. Il prossimo anno, però, sono convinto che dimostrerà le qualità che ha”. Allegri ha anche dato un ‘annuncio’ di mercato, sorprendendo i tifosi bianconeri.

Juventus, Allegri scherza: “Pogba sa giocare a basket? Bisogna prendere un giocatore che giochi a tennis”

L’allenatore, infatti, ha risposto con una battuta ad una domanda sul presunto ritorno alla Juventus del centrocampista francese: “Se mi sono allenato a basket per giocare con Pogba? Sto giocando a tennis ultimamente. Bisogna che prendiamo un calciatore che sappia giocare a tennis”.

Allegri ha poi terminato la sua intervista: “Mercato? Dobbiamo restare calmi, perché sappiamo cosa dobbiamo fare. Non so che squadra avrò l’anno prossimo, visto che abbiamo diversi giocatori in uscita. Il gap con le prime? In questo momento è tanto, considerando che abbiamo 14/16 punti di distacco. Anche se ci siamo fermati dopo la sconfitta contro l’Inter in casa”.