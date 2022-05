Salernitana, l’ufficialità è un guaio: il Cagliari fa festa

L’ultima giornata di Serie A sarà decisiva per Salernitana e Cagliari. Il club sardo può sorridere in vista della sfida con il Venezia.

Non solo lotta scudetto in questo ultimo turno di Serie A. Oltre alla bagarre milanese per stabilire chi vincerà il titolo, c’è da capire quale sarà l’ultimo club a retrocedere in Serie B e chi invece otterrà la permanenza nella massima serie. La Salernitana ha il destino nelle proprie mani, ma per avere la sicurezza dell’aritmetica salvezza ha bisogno di vincere contro l’Udinese. L’altro match importante in questo turno di campionato è quello tra Venezia e Cagliari.

La squadra sarda ha bisogno obbligatoriamente dei 3 punti a Venezia e solo poi dovrà vedere al risultato dei campani, impegnati in un impegno più ostico. Il club veneto è retrocesso nelle ultime giornate ed ormai non ha nulla da chiedere a questo campionato, se non terminare la stagione con dignità. Le ultime indicazioni, però, non sono affatto note liete per i campani

La squadra guidata da Soncin affronterà il Cagliari con diverse assenze ed una formazione totalmente rimaneggiata. Oltre agli squalificati Okereke, Vacca e Kiyine sono arrivate ulteriori defezioni per il club lagunare.

Venezia, tante defezioni in vista del Cagliari

Nel corso della conferenza stampa pre partita Andrea Soncin ha annunciato diverse importanti assenze per il Venezia. La squadra lagunare avrà una formazione nettamente rimaneggiata, soprattutto nel reparto offensivo. Soncin ha rimarcato l’impegno dei propri giocatori per la sfida, ma ha chiarito che potrebbe schierare dal primo minuto quei giocatori che hanno giocato meno.

Il tecnico ha confermato le assenze di altre tre pesanti pedine per il match di domani. In conferenza ha dichiarato che non saranno del match Ebuehi e Nsame (l’attaccante si sposa), ma soprattutto le due stelle della squadra Mattia Aramu e Thomas Henry. Ecco le sue parole a riguardo: “I rumors di mercato su Henry sono veri e la società ha preferito non rischiare il ragazzo, Aramu è invece assente per problemi fisici, non c’è nessuna voce di mercato sul giocatore”.