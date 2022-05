Juve, l’ombra di Zidane blocca l’affare: il retroscena spiazza Nedved

La Juventus non vuole lasciare intentata nessuna mossa per mettere a segno il suo primo colpo di mercato ma deve fare i conti con Zidane

La riorganizzazione della Juventus passa attraverso delle linee precise. Se da un lato Massimiliano Allegri durante la prima fase del ritiro deciderà il futuro di tre giovani centrocampisti molto interessanti, Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, dall’altro l’obiettivo bianconero per rinforzare il centrocampo rimane sempre Paul Pogba.

Il francese sta per lasciare nuovamente il Manchester United. Ancora una volta i ‘Red Devils’ lo perderanno a parametro zero dopo il grande esborso compiuto per lui quando il centrocampista ha lasciato la Juventus. I bianconeri potrebbero firmare un altro colpo clamoroso, aggiudicandosi il ‘polpo’ per la seconda volta consecutiva e senza spendere cifre clamorose. Due novità però tengono banco per il futuro del centrocampista francese.

Juventus, Nedved incontra Pogba e il PSG prova ad inserirsi per strapparlo ad Allegri

Paul Pogba resta al centro di due fuochi, come riferito da ‘TuttoSport’. Il quotidiano tornese ha aggiornato il discorso in merito al prossimo futuro del centrocampista francese.

Il calciatore del Manchester United, dopo le telefonate degli scorsi giorni, ha incontrato personalmente Pavel Nedved, il regista dell’operazione di calciomercato. Il ceco è stato visto con Pogba su uno dei luoghi di mercato del calcio esterno.

I due hanno avuto un confronto. Nedved ha voluto far comprendere in prima persona le intenzioni della Juventus, intenzionata a ripartire da lui per compiere il salto di qualità nel pacchetto mediano. In bianconero, poi, Pogba ritroverebbe Massimiliano Allegri, l’allenatore che più di ogni altro ne ha esaltato le doti. Sul tavolo però non mancano le offerte trasmesse a Rafaela Pimenta, plenipotenziaria delll’agenzia di Raiola in seguito alla morte di Mino.

Fra le offerte pervenute al francese, c’è pure quella del PSG che sta tentando di convincere Zinedine Zidane ad accettare la panchina per avere maggiore forza attrattiva nei confronti di Pogba. I transalpini insistono puntando pure sulla possibilità

di garantire lo stesso ingaggio percepito al Manchester United mentre la Juventus si fermerebbe a 7.5 milioni di euro più bonus.