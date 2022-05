“Domani le visite”: calciomercato Napoli, De Laurentiis fa esultare i tifosi

Dopo aver concluso il campionato al terzo posto, il Napoli di De Laurentiis ha preso un altro giocatore che domani farà le visite mediche.

Dopo aver battuto 0-3 lo Spezia di Thiago Motta, il Napoli ha concluso la sua stagione al terzo posto. Gli azzurri hanno disputato un’ottima stagione, ma tra di loro serpeggia un po’ di amarezza per non aver sfruttato l’occasione di lottare con il Milan e con l’Inter per la vittoria dello Scudetto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato.

Per ripartire nel migliori dei modi, adesso, il Napoli è pronto a schiacciare il piede sull’acceleratore e regalare a Spalletti quei rinforzi tanto agognati in alcuni settori del campo.

Su tutti, la fascia sinistra della difesa, che in estate vivrà l’addio certo di Faouzi Ghoulam. Al suo posto, gli azzurri hanno da tempo bloccato Mathias Olivera del Getafe e adesso sono pronti a chiudere per il terzino sinistro della Celeste.

Napoli, colpo di De Laurentiis: Olivera domani farà le visite mediche

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Mathias Olivera domani effettuerà le visite mediche per il Napoli. Nella mattinata sarà atteso preso Villa Stuart a Roma e si sottoporrà ai check-up di rito per iniziare la sua nuova esperienza in azzurro.

Il calciatore uruguaiano, quindi, arriverà dal Getafe e sarà il secondo acquisto per il prossimo anno. Il secondo dopo l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia, che andrà a rivoluzionare con l’ex Getafe la fascia sinistra del Napoli.

La stessa fascia sinistra che nel giro di qualche giorno ha vissuto prima l’addio di Insigne e poi quello di Ghoulam, due pezzi da novanta e due colonne della storia recente degli azzurri.