Ribaltone imprevedibile, è ufficiale: tifosi gelati dopo Salernitana-Udinese

L’Udinese ha già iniziato a lavorare in vista della sessione estiva del mercato: comunicata la decisione ufficiale che spiazza i tifosi.

Il campionato si è appena concluso, con la conquista dello scudetto da parte del Milan e la salvezza della Salernitana con conseguente retrocessione del Cagliari in Serie B. Ora i club potranno iniziare a pianificare le mosse in vista della prossima sessione del mercato e si preannunciano tante le sorprese in arrivo. La prima, ad esempio, è già stata ufficializzata e riguarda l’Udinese.

Il club bianconero, infatti, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet ha annunciato l’addio di Gabriele Cioffi. Il tecnico, ingaggiato a dicembre al posto dell’esonerato Luca Gotti, in questi mesi ha condotto la squadra verso una salvezza tranquilla concludendo la stagione al dodicesimo posto a quota 47 punti, a -3 dal Torino decimo.

Le parti in queste ore hanno avuto modo di confrontarsi, concordando di interrompere la collaborazione. “La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre”. Nel futuro di Cioffi, invece, c’è il Verona.

Udinese, addio Cioffi: è nel mirino del Verona

Gli scaligeri a breve incontreranno Igor Tudor per fare il punto della situazione e capire se esistono ancora le condizioni per andare avanti insieme. La fumata bianca appare quanto mai lontana, visto che il croato ha già fatto sapere alla dirigenza di voler cambiare aria. Da qui la decisione dei veneti di puntare proprio su Cioffi, ritenuto il profilo ideale da cui ripartire.

Per lui, in particolare, è pronto un biennale mentre Tudor piace al Bologna, che nelle prossime ore valuterà la posizione di Sinisa Mihajlovic. In attesa di una nuova guida pure la Cremonese, che di recente si è separata da Fabio Pecchia. La Serie A si è conclusa soltanto ieri sera ma le sorprese non finiscono mai.