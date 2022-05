Inter, l’addio ora sembra una certezza: arriva la telefonata a Inzaghi

Dopo aver perso lo Scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi è sempre più vicina a dire addio ad un big nerazzurro.

Nonostante lo scudetto perso in favore del Milan per soli due punti, l’Inter ha disputato comunque un’ottima stagione. I nerazzurri, infatti, sono riusciti a vincere la Supercoppa e la Coppa Italia ed hanno fatto un’ottima figura in Champions League, visto che hanno ‘rischiato’ di eliminare agli ottavi di finale il Liverpool di Klopp.

Dopo la conclusione di questa stagione, Marotta ed Ausilio sono alle prese con il calciomercato. Nel team nerazzurro ci potrebbero essere molti cambiamenti nei prossimi mesi. Se, infatti, sono ormai certi gli addii di Vidal e Sanchez, i dirigenti meneghini stanno cercando di compiere un grandissimo colpo: Paulo Dybala.

L’argentino non ha rinnovato il contratto con la Juventus e da luglio sarà libero di firmare per qualsiasi squadra. Dybala è seguito da club importanti, ma l’Inter può sfruttare l’ottimo rapporto tra Marotta e l’attaccante. I tifosi nerazzurri sognano l’arrivo della ‘Joya’, ma quasi sicuramente dovranno dire addio ad uno dei perni della loro squadra del cuore.

Inter, Perisic ha confermato a Inzaghi il suo addio: il croato andrà al Tottenham

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Ivan Perisic ha comunicato a Simone Inzaghi la sua scelta di accettare l’offerta del Tottenham. Anche la società inglese ha chiamato l’Inter per avvisarla della trattativa in corso con il giocatore. Quest’ultimo è un segnale chiarissimo dell’accordo imminente tra gli ‘Spurs’ ed il laterale.

L’Inter ha fatto di tutto, considerando il proprio budget, per convincere Perisic a restare ancora in maglia nerazzurra, arrivando ad offrire 5 milioni di euro più bonus per i prossimi due anni. Il croato ha declinato l’offerta, anche con modi che non sono piaciuti alla dirigenza meneghina. Lunedì il laterale potrebbe già effettuare le visite mediche con il Tottenham.