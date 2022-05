Inter, batosta per i tifosi: la notizia dell’ultim’ora gela Marotta

Dopo aver terminato la stagione in maniera positiva l’Inter ora pensa al mercato e pianifica le mosse in entrata ed in uscita.

L’Inter di Simone Inzaghi ha concluso la stagione con la vittoria di due trofei ed un secondo posto lottando fino all’ultimo con il Milan campione. Nonostante le cessioni di due pezzi da novanta come Hakimi e soprattutto Romelu Lukaku l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha costruito una rosa competitiva per accontentare Inzaghi ed i tifosi nerazzurri.

Uno dei perni fondamentali di questa stagione è senza dubbio l’esterno croato Ivan Perisic. Il trentatreenne esterno mancino non ha pagato il cambio tecnico ed ha continuato a sfornare reti e soprattutto assist per i suoi compagni. Ivan ha terminato la stagione alla grande, realizzando tra l’altro la doppietta decisiva in finale di Coppa Italia contro la Juventus.

La Coppa Italia potrebbe essere, molto probabilmente, l’ultimo trofeo vinto dal giocatore con la maglia dell’Inter ed il croato sembra sempre più vicino all’addio. Nelle ultime ore il Tottenham di Antonio Conte, tecnico che ha guidato Perisic nell’anno dello scudetto, ha aumentato il forcing e lavora per regalare il giocatore al tecnico pugliese, confermato ormai per la prossima stagione.

Inter, mega offerta del Tottenham per Perisic

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira gli Spurs avrebbero offerto un contratto biennale da 6 milioni di euro al giocatore, cifra superiore rispetto ai cinque milioni più bonus messi sul tavolo dalla dirigenza nerazzurra. Più distanti invece Juventus e Chelsea, club accostati ad Ivan nelle ultime settimane, e che ancora dovrebbero presentare un’offerta.

Con la maglia dell’Inter Perisic ha collezionato ben 254 presenze e 55 reti in tutte le competizioni, oltre ad un grandissimo numero di assist. L’eventuale addio del giocatore è un’importante perdita per Inzaghi, che, potrà comunque provare a rilanciare Robin Gosens con il terzino tedesco pronto a giocarsi finalmente le sue carte.