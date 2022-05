“Juve, devo capire se…”, Agnelli spiazzato: la richiesta è netta

La Juve, nei prossimi giorni, dovrà prendere un’importante decisione riguardante il mercato: la richiesta spiazza Agnelli e Allegri.

In attesa di Paul Pogba e Angel Di Maria (entrambi pronti a dire “sì”), la Juventus continua a lavorare in vista della prossima sessione del mercato. L’intenzione è quella di sottoporrà l’intera rosa ad un profondo restyling, in modo tale da farla tornare ad essere competitiva ad alti livelli sia in campionato che in Champions League dopo la deludente stagione vissuta quest’anno.

I riflettori, in particolare, sono puntati sul centrocampo apparso spesso orfano della necessaria qualità in fase di costruzione della manovra e poco incisivo in quella riguardante il recupero del pallone. L’arrivo del francese in uscita dal Manchester United (che attende di ricevere la chiamata decisiva a Miami) non basterà per risolvere le criticità emerse negli ultimi mesi. Il club sta quindi valutando l’idea di dare fiducia ad uno tra Fabio Miretti e Nicolò Fagioli.

Quest’ultimo è stato tra i principali protagonisti della cavalcata che ha consentito alla Cremonese di centrare la promozione in Serie A, mettendo a referto 3 gol e 7 assist in 33 apparizioni (di cui 26 disputate da titolare). A luglio, concluso il prestito nella società grigiorossa, farà rientro alla base per fare il punto della situazione e capire quali sono le intenzione della dirigenza.

Juve, Fagioli non esclude l’addio

La questione risulta particolarmente complessa: il suo contratto, infatti, scade nel 2023 ed il giocatore nei giorni scorsi si era detto disponibile a rinnovarlo a patto, però, di sentire la piena stima da parte dell’ambiente bianconero. Un concetto che il classe 2001 ha voluto ribadire oggi, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Sportweek’.

“Tifo Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme, io sono dispostissimo a condividerlo. Ma i giovani devono giocare e io mi sento pronto per la Serie A”. Un addio, quindi, non è da escludere nel caso in cui le visioni del giocatore e della Juventus non dovessero coincidere. La Lazio, intanto, resta alla finestra: il colpo sognato da Maurizio Sarri può davvero concretizzarsi.