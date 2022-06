Berlusconi e Galliani infiammano la Serie A: Monza, può arrivare un big

Dopo aver raggiunto la promozione in Serie A, il Monza di Berlusconi e Galliani sta tentando il grande colpo.

Dopo aver raggiunto contro il Pisa la prima storica promozione in Serie A, il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani si sta muovendo per allestire un team competitivo per la massima categoria. Lo stesso patron, a margine dei festeggiamenti per lo storico traguardo raggiunto, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’ipotesi Balotelli: “Mario ci ha detto che vuole giocare da noi, vedremo cosa accadrà sul mercato”.

Il ritorno di Balotelli sarebbe sicuramente un grandissimo colpo per il team brianzolo che, però, si sta muovendo anche per altri giocatori con un carriera molto importante alle spalle. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i biancorossi si stanno muovendo per ingaggiare Andrea Ranocchia, che si è appena liberato dall’Inter.

Il centrale sicuramente porterebbe la giusta esperienza in una squadra che non ha mai disputato neanche un campionato di Serie A. Al Monza è stato accostato anche un giocatore della Nazionale guidata da Roberto Mancini, ovvero Andrea Belotti. Anche il centravanti potrebbe arrivare a parametro zero, visto ancora deve rinnovare il contratto in scadenza. Ma Berlusconi e Galliani sono interessati anche ad un altro calciatore italiano.

Serie A, Berlusconi e Galliani vogliono portare Candreva al Monza

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Monza sta pensando di prendere Antonio Candreva dalla Sampdoria. Il laterale non è stato messo sul mercato dalla società ligure, ma tutto potrebbe cambiare in caso dell’offerta giusta. L’ex Inter ha altri due anni di contratto con i doriani, anche se Galliani, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, nei prossimi giorni potrebbe parlare anche con Federico Pastorello, agente del calciatore, per capire le reali possibilità di portare la trattativa in porto.

Da sottolineare che, come raccolto da ‘Sky Sport’, il Monza per prendere Candreva dovrebbe battere anche la concorrenza del Nizza. Il team brianzolo segue anche Ounas del Napoli e Messias che, però, potrebbe essere confermato dal Milan.