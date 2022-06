Calciomercato, Conte lo manda via: l’addio è ufficiale

Dopo aver raggiunto la Champions, il Tottenham di Conte è molto attivo sul calciomercato sia in entrata che in uscita.

Antonio Conte è riuscito a raggiungere un altro obiettivo nella sua carriera, ovvero quello di riportare il Tottenham in Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea sembrava essere una chimera per gli ‘Spurs’ che, però, non hanno mai mollato, anche se sono stati aiutati dal suicidio sportivo dell’Arsenal di Arteta.

Il tecnico italiano adesso spinge per una grande sessione di mercato. Il Tottenham, infatti, ha già preso Ivan Perisic. Il giocatore croato si trasferirà a Londra da parametro zero, dopo che ha rifiutato il biennale a 5 milioni di euro offertogli da Beppe Marotta. Gli ‘Spurs’, il cui direttore generale è Fabio Paratici, già a gennaio ha pescato dalla Serie A con gli acquisti di Bentancur e di Kulusevksi dalla Juventus.

Conte vorrebbe prendere anche un altro suo ex giocatore ai tempi dell’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il Tottenham starebbe pensando di prendere anche Alessandro Bastoni per rinforzare il proprio reparto difensivo. Per un italiano che potrebbe approdare negli ‘Spurs’, un altro li lascerà definitivamente.

Calciomercato, il Tottenham di Antonio Conte non ha riscattato Gollini: l’ufficialità

Pierluigi Gollini, infatti, non è stato riscattato dal Tottenham. A renderlo ufficiale è stato lo stesso club inglese con un tweet. L’estremo difensore era approdato in Inghilterra l’anno scorso con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si sarebbe trasformato in obbligo alla ventesima presenza.

Il portiere, quindi, dopo appena undici presenze con la maglia del Tottenham,farà ritorno all’Atalanta, ma quella di Bergamo potrebbe essere solo una meta di passaggio. Gollini, infatti, è stato accostato anche al Napoli di Luciano Spalletti, se David Ospina non dovesse rinnovare il contratto con il club partenopeo.