Juve, è rebus per il vice Vlahovic: spunta un nome a sorpresa dalla Serie A

Nella Juve ci saranno tanti cambiamenti. Il club bianconeri sta cercando anche un vice Vlahovic, che potrebbe arrivare dalla Serie A.

La Juventus non ha certamente brillato nella stagione appena conclusa, considerando l’uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery e che non è mai stata realmente in lotta per vincere il campionato. La ‘Vecchia Signora’, inoltre, ha perso anche la finale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Il team bianconero è alle prese adesso con la campagna acquisti per la prossima stagione. I primi obiettivi della Juventus sono sicuramente quelli di sostituire Chiellini e Dybala. La Juventus cercherà di rinforzare anche il centrocampo, visto che è stato il reparto che ha deluso di più in questi ultimi anni. Il nome designato per far fare il salto di qualità alla mediana di Allegri è quello di Paul Pogba.

La dirigenza juventina sta attendendo la risposta definitiva del centrocampista francese, che ha già espresso il suo gradimento per un suo ritorno a Torino. Ci saranno dei cambiamenti anche nel reparto offensivo. La ‘Vecchia Signora’ sta cercando sia di trovare un accordo con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata che un centravanti che ricopra il ruolo di vice Vlahovic.

Serie A, la Juve cerca un vice Vlahovic: si segue anche Simeone

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’, infatti, ci sono tanti nomi sulla lista della Juventus da Raspadori, passando per Milik e Muriel, a Dzeko. Ma a questi calciatori bisogna inserire anche un altro attaccante che ha disputato un grande campionato di Serie A, ovvero Giovanni Simeone.

L’attaccante argentino, infatti, sempre come scritto dal quotidiano, tornerà al Cagliari, visto che difficilmente sarà riscattato dal Verona. Simeone sarebbe sicuramente un colpo low cost da parte della Juventus, che è stata più volte colpita proprio dai gol del figlio del ‘Cholo’. I bianconeri stanno seguendo anche Arnautovic che, però, il Bologna farà di tutto per non cederlo.