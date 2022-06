Calciomercato Juventus, l’affare si complica: tre big europee alla finestra

La Juventus di Massimiliano Allegri è reduce da una stagione abbastanza deludente. I bianconeri sono pronti a rivoluzionare l’attacco.

Dopo aver conquistato l’obiettivo minimo della qualificazione Champions in extremis, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a rivoluzionare la rosa. Tanti movimenti in entrata ed in uscita e soprattutto un reparto offensivo che potrebbe essere totalmente rinnovato, rispetto alla scorsa stagione.

Con l’addio sicuro di Bernardeschi e soprattutto Paulo Dybala la società bianconera, in attesa di innesti, deve valutare il futuro di Moise Kean ed Alvaro Morata. In particolare l’attaccante spagnolo è attualmente un rebus per la società bianconera.

La Juve ha la possibilità di riscattare Morata dall’Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. La società bianconera non ha però nessuna intenzione di sborsare queste cifre per un giocatore, oramai alla soglia dei 30 anni. Come riporta Calciomercato.it il club bianconero è in posizione di attesa per il giocatore e aspettare cosa accadrà nelle prossime settimane.

Juventus, tre big europee su Morata

Il giocatore è nel mirino di Barcellona e Arsenal e negli ultimi giorni è stato registrato anche l’interesse del Newcastle. La Juve ha stanziato 20 milioni di euro per l’attaccante spagnolo mentre la squadra di Madrid vorrebbe racimolare almeno 30 milioni dal giocatore e sarebbe in attesa di nuove offerte.

Visto questa situazione il club bianconero può solo attendere e magari nelle prossime settimane potrebbe poi riprovare l’affondo. Morata piace ad Allegri e nell’ultima stagione è stato tra i migliori in casa bianconera. Il giocatore, giocando da esterno o seconda punta, ha collezionato 12 reti in 48 presenze stagionali.